Le Penová dál počítá s kandidaturou na prezidentství Francie, soudu se neobává
Vůdkyně francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová potvrdila, že hodlá v příštím roce kandidovat v prezidentské volbě. Řekla to v rozhovoru, který dnes zveřejnil list Le Journal du Dimanche. Neobává se, že by jí kandidaturu mohl ztížit kasační soud, který nyní posoudí kauzu, ve které byla odsouzena dvěma soudy za zpronevěru veřejných fondů. Nejvyšší francouzská soudní instance už dala najevo, že by rozhodnutí o věci mělo padnout ještě před dubnovým prvním kolem voleb.
Odvolací soud tento týden uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry veřejných fondů a odsoudil ji ke třem letům trestu, z nichž jeden rok by musela strávit v domácím vězení pod kontrolou elektronického náramku. Odvolací soud naopak neuložil trest zákazu výkonu funkce, který by Le Penové znemožnil kandidaturu na prezidenta. Le Penová záhy oznámila, že bude znovu kandidovat na prezidenta.
Trest domácího vězení je pozastavený do doby, než o věci rozhodne kasační soud, což je poslední instance, na kterou se může Le Penová obrátit. Politička již oznámila, že tak učiní. V rozhovoru pro nedělník řekla, že je podle ní nerealistické, že by tento soud mohl její kandidaturu ještě zhatit. "Jsem volitelná, jsem kandidátka, jsem nevinná do pravomocného rozsudku," řekla listu Le Journal du Dimanche Le Penová.
Marine Le Penová se počtvrté chystá do boje o Elysejský palác. Tentokrát ale jako politička odsouzená za zneužití veřejných peněz, které soud nařídil elektronický náramek. Francii tak možná čeká kampaň, v níž nebude největší otázkou politický program, ale to, kam všude smí kandidátka bez souhlasu probační služby. Francie tak testuje, kolik politické absurdity ještě její republika unese.
Prezidentka pod dohledem probační služby? Francie posouvá hranice politické satiry
Názory
Marine Le Penová se počtvrté chystá do boje o Elysejský palác. Tentokrát ale jako politička odsouzená za zneužití veřejných peněz, které soud nařídil elektronický náramek. Francii tak možná čeká kampaň, v níž nebude největší otázkou politický program, ale to, kam všude smí kandidátka bez souhlasu probační služby. Francie tak testuje, kolik politické absurdity ještě její republika unese.
Po dobu, kdy o věci bude francouzský nejvyšší soud rozhodovat, je výkon uloženého trestu pozastavený. To znamená, že Le Penová nemusí nosit náramek ani nijak omezovat svou agendu. Soud již dal vědět, že by ve věci rád rozhodl do dubnového prvního kola voleb. Podle expertů citovaných francouzskými médii je to optimistický předpoklad.
Pokud by kasační soud rozhodl, že Le Penová je vinná a potvrdil tak trest, politička by musela nosit elektronický náramek a musela by se část dne povinně zdržovat doma. Výkon domácího vězení však může s relativní volností upravovat probační soud. Ani výkon trestu, který by se týkal nejspíše posledních dnů či týdnů kampaně, by Le Penové zcela neznemožnil vést politickou agitaci.
Le Penová patří k favoritům příští prezidentské volby ve Francii, průzkumy se shodují, že by první kolo pravděpodobně vyhrála. Le Penová postoupila do druhého kola již v letech 2017 a 2022, pokaždé ji ale porazil současný prezident Emmanuel Macron, který v roce 2027 už nemůže znovu kandidovat.