Jourová odchází z politiky, ukončila členství v hnutí ANO

Jourová končí v hnutí ANO. Bude se věnovat akademické dráze.

Končící místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se rozhodla ukončit členství v hnutí ANO. Neslučuje se s jejími plány na budoucnost v nestranické akademické sféře, oznámil dnes na síti X předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. O rozhodnutí na téže platformě informovala i Jourová.

Jourová byla v letech 2013 a 2014 místopředsedkyní ANO, krátce byla též ministryní pro místní rozvoj ve vládě Bohuslava Sobotky. Eurokomisařkou byla od roku 2014, posledních pět let pak byla i místopředsedkyní komise. Loni v září uvedla, že už se o třetí mandát v unijní exekutivě nebude ucházet.

Podle Babiše se domluvili na přátelském politickém rozchodu. „Rozhodla se ukončit členství v hnutí ANO, protože se neslučuje s jejími plány na budoucnost v nestranické akademické sféře. Její rozhodnutí respektuji a přeju jí hodně štěstí a úspěchů v její další životní etapě,“ uvedl expremiér.

Jourová plánuje odpočinek od aktivní politiky. „České republice chci být i dál prospěšná, využít pro ni své zkušenosti v akademické sféře. Těším se na novou cestu i na akademickou svobodu,“ poznamenala. „Děkuji za skvělou šanci, kterou mi daly hnutí ANO a dvě české vlády, reprezentovat Evropu i Českou republiku na světové scéně,“ dodala.

Příští týden by hnutí ANO mělo oznámit detaily o založení nové frakce v Evropském parlamentu. Programem nové skupiny bude podle Babiše suverenita, bezpečnost, boj proti nelegální migraci a za změnu Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu).

Minulý týden Babiš oznámil, že ANO vystoupí z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE. Hnutí v nich podle něj nemohlo plnit svůj program. Podle šéfky frakce Valérie Hayerové byl odchod ANO dlouho očekávaným rozvodem. Na sociální síti X tehdy dodala, že ANO zvolilo populistickou cestu neslučitelnou s hodnotami a identitou liberálů.