Čínský miliardář okrádal lidi, kteří si mysleli, že bojují proti komunistům. Teď v USA dostal 30 let vězení
Čínský miliardář a kritik Pekingu Kuo Wen-kuej dostal v USA 30 let vězení za podvody. Podle soudu vylákal stovky milionů dolarů z lidí, kteří věřili, že podporují boj proti čínské komunistické straně, a peníze utratil za luxusní život.
Čínský miliardář Kuo Wen-kuej, který před lety uprchl do Spojených států a vystupoval jako ostrý kritik komunistického režimu v Pekingu, dostal od amerického soudu 30 let vězení za podvody. Informovala o tom agentura AP.
Podle soudu Kuo vylákal peníze ze stovek lidí, kteří věřili, že podporují boj proti čínské komunistické straně. Místo toho si podle obžaloby jejich peníze přivlastnil a financoval z nich luxusní životní styl. Kuo vinu odmítá a tvrdí, že případ proti němu byl vykonstruovaný lidmi napojenými na čínskou vládu.
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Obří odškodné obětem
Newyorský soud uvedl, že se podnikatel dopustil řady podvodů a lhal stovkám tisíc lidí ve Spojených státech i po celém světě. „Jeho kořistí byli lidé snažící se přinést do Číny demokracii,“ uvedla soudkyně Analisa Torresová.
Podle federálního prokurátora Damiana Williamse si Kuo za peníze obětí pořídil mimo jiné rozsáhlé sídlo, ferrari za 3,5 milionu dolarů a luxusní jachtu za 37 milionů dolarů. Soudkyně zároveň rozhodla, že musí obětem zaplatit 889 milionů dolarů.
Proces trval sedm týdnů. Jedna ze svědkyň u soudu uvedla, že Kuo jí a její rodině zcela zničil život. V soudní síni ale byli i jeho příznivci, kteří mu aplaudovali.
Kuo byl v minulosti považován za jednoho z nejbohatších Číňanů. Z Číny odešel v roce 2014 během protikorupční kampaně prezidenta Si Ťin-pchinga. Tehdy byli zadrženi lidé z jeho okolí a sám Kuo čelil v Číně obviněním ze znásilnění, únosu, korupce a dalších trestných činů.
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„Důvod, proč jsem přišel do USA, byla likvidace CCP,“ řekl podle AP Kuo u soudu.
Odsouzený podnikatel trvá na tom, že obvinění jsou smyšlená. Tvrdí, že ho Peking chtěl potrestat za kritiku korupce a komunistických představitelů. Kuo si také stěžoval na údajně špatné zacházení v americké věznici, kde měl mít žaludeční problémy a zvracet. Podle prokuratury své potíže pouze fingoval.