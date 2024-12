Plastický chirurg Jegorov: Kdo rychle zhubne, řeší kůži

Když někdo zvládne zhubnout sám, i kdyby drasticky, je to výhoda, kůže mu tolik nevisí, říká estetický lékař Boris Jegorov.

Naštěstí lidé chtějí po plastické chirurgii čím dál přirozenější výsledky, uvedl v pořadu VIP Eva Talks Byznys uvedl lékař kliniky plastické chirurgie OB CARE Boris Jegorov. Chirurg působí také ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

Do OB CARE podle něj lidé chodí třeba na modelaci poprsí, na plastiku víček, modelaci stehen, liposukce a podobně. Ale nejčastěji se její specialisté zabývají plastikami břicha.

S nimi lidé přicházejí nejčastěji po operaci žaludku, jde o takzvané postbariatrické operace. „Je to velký repertoár operací. Představte si to, jak když chodíte dvacet let ve svetru, ale jste v něm dva. Po operaci žaludku bývá velký váhový úbytek, třeba čtyřicet, šedesát kilo, což je váha dospělého jedince, takže z toho svetru takříkajíc vyndáte člověka. Jenže ten svetr zůstane vytahaný a chce upravit,“ přibližuje lékař stav po zmenšení žaludku.

Změny jsou patrné na všech částech těla, i končetinách, na obličeji. Jak se vymýšlí estetické řešení? „Pokud se pacient k této operaci rozhodne, domluvíme se, co jej nejvíce trápí a naopak co ne, nebo vymyslíme řešení, které mu v danou chvíli nejvíce pomůže,“ popisuje.

Na takové operace chodí nejen lidé po operaci, ale i ti, kteří drasticky zhubli sami. „Což je s výhodou, protože takoví lidé hubnou postupně, tělo má možnost se pomaleji adaptovat, kůže se tolik neprověsí,“ komentuje

Jak takový zákrok probíhá? „U bariatrických operací je problémem kůže, která visí prakticky všude, což pacienty omezuje ve sportu, oblékání i hygieně. My je s nadsázkou z té kůže svlékáme,“ říká operatér.

A jaké má rád výsledky? „Po všech zákrocích by měl být výsledek ten, že by klient měl být prostě hezčí. Nemělo by to skončit žádným extrémem, čím je výsledek přirozenější, tím lepší. Trend, kdy bylo na první pohled vidět, že má žena výrazně zvětšená prsa, už je naštěstí pryč,“ říká lékař.

