Pohľad Kataríny Krajčovičovej: Bude Pellegrini ako Petr Pavel?

Peter Pellegrini zavŕšil svoj politický hetrik. Bol premiérom, stále je ešte predsedom parlamentu a najnovšie i novozvoleným slovenským prezidentom. Podarilo sa mu ovládnuť tému týchto volieb a nastoliť ju ako potreboval. Tému bezpečnosti krajiny. Len jeho holubica mieru po vzlietnutí nevie bohužiaľ, na ktorý smer letieť. Ako Pellegrini vo svojich úvodných slovách povedal: „Treba sa pozerať na všetky svetové strany.“

Prvé slová prezidenta boli odzrkadlením jeho komunikačnej kampane. Chce mier a pokoj. Chce upokojiť rozdelenú spoločnosť. Prináša hneď príklady toho, kedy to dokázal. A to situáciu, keď nastúpil do pozície premiéra, po Robertovi Ficovi a kauze vraždy novinára Kuciaka a doviedol krajinu do parlamentných volieb. Ďalším príkladom bolo ako nastúpil do riešenia pandémie COVID-19. Všetko ako sám zdôrazňuje, to bolo pokojne.

V prvom rozhovore zároveň k otázke moderátora, že prečo strašil a vyťahoval témy, ktoré nie sú relevantné – ako, že nedovolí, aby slovenské matky prišli o svojich synov tým, že pôjdu do vojny, povedal, že on to hovoril práve preto, aby Slovákov upokojil a uistil ich, že to on je ten, čo chce mier.

Mier chce i s vládou. Pre príklad dobrých vzťahov nešiel ďaleko. Ako príklad použil Petra Pavla, ktorý výborne komunikuje s Petrom Fialom a jeho vládu podporuje. Prečo on by mal vytvoriť opozičné centrum v prezidentskom paláci vláde, ktorá chce len dobre pre ľudí. Keď v Česku to tiež dobre funguje.

Neúspešný kandidát na prezidenta Ivan Korčok to tak ružovo nevidí. Jeho slová boli jasné. Prezidentom sa na Slovensku sa podľa neho môže stať niekto, kto nepreukáže reálne financovanie svojej kampane, očierňuje protikandidáta a spraví z neho kandidáta vojny. „Som rozčarovaný a sklamaný. Toto vám nikdy nezabudnem!“ povedal v závere jeho príhovoru novinárom.

Pellegrini pokračuje v spanilej mierovej jazde. Sľúbil, že vyhovie nepísanému pravidlu a bude nadstraníckym prezidentom a svojej funkcie predsedu strany sa vzdá. Chce aby strana HLAS si stále udržala miesto predsedu parlamentu. Nevidí dôvod, aby sa otvárala koaličná zmluva len preto, že sa stal prezidentom. Chce opäť raz pokojné riešenie situácie i vo vláde.

Ako sa tak zdá, Slovensko získalo nielen prezidenta, ale i Matku Terezu v jednom. A to sa oplatí. Má dôvod mať teda obavy? Podľa slov tohto nového mierutvorcu, ani náhodou. Teraz sa práve začali tie svetlé časy pre Slovensko a jeho holubica miera by sa rada vzniesla nad Tatry. Len aby sa jej z tej ťažoby nezlomili krídla, alebo aby nezostala uzavretá v klietke prezidentského paláca a nestal sa z nej vládny papagáj.