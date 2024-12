Lukáš Kovanda: Vystoupí Jihokorejci z tendru na Dukovany? Jasněji bude už po tomto víkendu

Už zítra mohou v Jižní Koreji sesadit nynějšího prezidenta. Favoritem na úřad pak bude muž, jenž hlásá, že cena za Dukovany je hrubě podseknutá, a vlastně by je nejradši nestavěl.

Už zítra po šesté hodině ranní (českého času) může dojít ke sesazení jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. Tento veliký zastánce výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech právě v jihokorejské režii totiž dnes fatálně poztrácel podporu dokonce i ve vlastních stranických řadách.

Podle listu konzervativního jihokorejského listu Munhwa Ilbo (Kulturní deník) už více než osm poslanců vládnoucí Strany lidové moci bude hlasovat pro sesazení stávajícího prezidenta, vlastního spolustraníka (viz obrázek níže). To je "game-changer".

To totiž znamená, že pro sesazení zvedne ruku potřebných alespoň 200 poslanců 300členného jihokorejského parlamentu.

Pokud k sesazení vskutku dojde, půjde o bolehav i pro ČEZ a českou vládu. V příštím roce by se totiž prezidentem mohl stát naopak zavilý kritik Dukovan, I Če-mjong. Jeho Demokratická strana o dukovanském projektu říká, že aby jihokorejská strana zakázku získala, hrubě podsekla náklady. Jde prý „od počátku o mission impossible“, jak se uvádí v článku The Korea Herald z letošního září, přičemž partaj chce zabránit tomu, aby byl daňový poplatník zatížen s ní souvisejícími nutnými vícenáklady.

Strana pravděpodobného nového jihokorejského prezidenta v souvislosti s Dukovany doslova říká, že „nebude tolerovat plýtvání gigantickým množstvím peněz daňových poplatníků“, které by realizace dukovanského projektu kvůli očekávaným vícenákladům znamenala a které jej tak činí nerentabilním.

Pokud tedy od zítra do úterního brzkého rána (českého času), kdy musí hlasování o sesazení v jihokorejském parlamentu proběhnout, Jun Sok-jol opravdu padne, favoritem na prezidentský úřad bude muž, který coby nejpravděpodobnější nový oficiální reprezentant strany stavitele otevřeně hlásá, že Dukovany budou stát mnohem více, než nyní jihokorejský státem ovládaný podnik KHNP, vítěz tendru, tvrdí. Stane se tak ještě před podepsáním příslušné smlouvy mezi KHNP a ČEZ.

Jihokorejská strana bude tedy ještě před podpisem smlouvy fakticky zpochybňovat, že je správná a že cena stavby Dukovan je reálná. Těžko pak takové pochyby nemůže neakceptovat také česká vláda, která tím dá vlastně za pravdu francouzskému rivalovi v boji o dukovanskou zakázku, státnímu podniku EDF. Nad rozhodnutím přidělit zakázku jihokorejskému KHNP tak vyvstane nový, zásadní a nepřehlédnutelný otazník.

