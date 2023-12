Lukáš Kovanda: Rating padá. Euro Slovensku nepomáhá, místo českých veřejných financí spějí k rozvratu ty slovenské

Ratingová agentura Fitch Ratings včera večer zhoršila rating Slovensku, a to ze stupně A na A-. Hodnotí tak slovenskou úvěruschopnost nejhůře za celé období od října 2005. Právě v říjnu 2005, kdy mělo Slovensko zhruba měsíc před vstupem do „předpokoje eura“, systému ERM II, mu Fitch Ratings zlepšila rating ze stupně A- na A.

Slovensko tak v očích této agentury vykazuje nejhorší rating za celou dobu, po niž platí eurem a dokonce i po kterou bylo zapojeno do předvstupního mechanismu pro přijímání eura, zmíněného ERM II. To je zvláště varovné, neboť dopad narůstajícího slovenského veřejného zadlužení a vysokých deficitů nyní není s to kompenzovat ani účast zeměv eurozóně, a tedy kredibilita Evropské centrální banky a její široké možnosti Slovensku ulevovat od efektu vysokého zadlužení, například v podobě relativně vysokých úrokových sazeb a relativně vysokých nákladů obsluhy dluhu.

Rozvrat

Slovensko rovněž nyní po zhoršení svého ratingového hodnocení v podání agentury Fitch Ratings zaostává nejvýrazněji za hodnocením České republiky téže agenturou za celé období od října 2002, tedy za posledních více než 21 let. Slovensko má nyní o celé tři stupně horší hodnocení než Česko, což se nikdy právě od října 2022 nepřihodilo. Slovenské veřejné finance spějí k rozvratu mnohem spíše než ty české.