Lukáš Kovanda: Francii hrozí další ratingový pád. Česko ji v hodnocení naopak rekordně překonává
Česko se Francii svým ratingovým hodnocením dále vzdaluje. Paříži hrozí další ratingový pád, zatímco Praha má našlápnuto k historicky nejlepšímu hodnocení.
Agentura S&P včera večer zhoršila výhled ratingu Francie na negativní. Přitom letos v září výhled ratingu Česka naopak zlepšila na pozitivní.
Historický obrat
Když v roce 1993 vznikala samostatná Česká republika, její úvěrová důvěryhodnost za tou francouzskou zaostávala o propastných osm ratingových stupňů. Dnes Česko Francii o jeden stupeň převyšuje. Výhledově to mohou být hned tři stupně. Během jediné generace by tak nastal historický obrat o jedenáct ratingových stupňů – viz graf.
Dlouhodobý státní rating ČR a Francie v cizí měně 1993 až 2026:
Francie má nyní negativní výhled u všech tří nejvýznamnějších světových ratingových agentur. Není divu. Podle listopadové prognózy Evropské komise letos česká ekonomika poroste 4,5krát rychleji než francouzská.
Francie přitom hospodaří s více než dvojnásobným deficitem v poměru k HDP. V roce 2028 má francouzský veřejný dluh přesáhnout 123 procent HDP, zatímco český nedosáhne ani 50 procent.
Česko se zadlužuje rychleji a míří k vyšším deficitům, přesto to podle ratingové agentury S&P nemusí znamenat zhoršení jeho hodnocení. Rozhodující totiž není jen samotný růst českého dluhu, ale také vývoj v zemích se srovnatelným ratingem, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Pokud se budou ostatní státy zadlužovat stejným nebo ještě rychlejším tempem, může si Česko relativně polepšit – a dočkat se i zvýšení ratingu.
Lukáš Kovanda: Česko se zadlužuje, ratingový výhled se přesto zlepšuje. Proč? Podívejte se na Slovinsko
Názory
Česko se zadlužuje rychleji a míří k vyšším deficitům, přesto to podle ratingové agentury S&P nemusí znamenat zhoršení jeho hodnocení. Rozhodující totiž není jen samotný růst českého dluhu, ale také vývoj v zemích se srovnatelným ratingem, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Pokud se budou ostatní státy zadlužovat stejným nebo ještě rychlejším tempem, může si Česko relativně polepšit – a dočkat se i zvýšení ratingu.
Francie se dostává do nebezpečné dluhové pasti. Stále větší část daňových příjmů musí vynakládat na obsluhu dluhu namísto investic do své budoucnosti. Slabý růst ekonomiky a politická rozhádanost jí cestu z pasti komplikují.
Pro Česko je to nejen důvod k určité hrdosti, ale hlavně varování. Ani členství v eurozóně, postavení jaderné velmoci či stálého člena Rady bezpečnosti OSN před následky rozpočtové nezodpovědnosti neochrání. Důvěryhodnost se buduje desetiletí. Ztrácet ji lze mnohem rychleji. To platí samozřejmě i pro Česko…