ČRo: Záložna, v níž měl peníze i premiér Fiala, chce zpátky licenci. Žaluje ČNB

Kampelička je od poloviny ledna v likvidaci. Odebrání licence centrální banka zdůvodnila dlouhodobě přetrvávajícími závažnými nedostatky v činnosti záložny.

Podnikatelská družstevní záložna (PDZ) podala žalobu na Českou národní banku (ČNB), která kampeličce letos v lednu odebrala licenci. Rozhodnutí centrální banka zdůvodnila dlouhodobě přetrvávajícími závažnými nedostatky v činnosti záložny. V PDZ, která je od poloviny ledna v likvidaci, měl v minulosti uložené peníze premiér Petr Fiala (ODS), jenž svůj vklad neuvedl do majetkového přiznání. O podání žaloby na ČNB dnes informoval web iROZHLAS.cz a Český rozhlas Radiožurnál.

Žalobou se začne příští týden ve středu zabývat Městský soud v Praze. „V této věci je žalovanou Česká národní banka. Napadeným rozhodnutím žalovaná potvrdila prvostupňové rozhodnutí o odnětí povolení působit jako družstevní záložna,“ sdělila rozhlasu zastupující mluvčí soudu Kateřina Eliášová.

PDZ dostala v říjnu 2022 od ČNB pokutu 200 000 korun kvůli nedodržení standardů proti praní špinavých peněz a dalších pravidel, uvádí rozhlas. Protože kampelička nedostatky neodstranila, odňala jí centrální banka letos v lednu povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo. Mediální zástupkyně záložny Dagmar Schejbalové to tehdy označila za nespravedlivé, protože kampelička podle ní na nápravě vytýkaných nedostatků v posledních měsících postupně pracovala.

K žalobě podané na centrální banku se ani PDZ, ani ČNB nechtěly blíže vyjadřovat. „Můžeme tak pouze potvrdit, že žaloba ke správnímu soudu byla v této věci podána a soud o ní dosud nerozhodl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel komunikace centrální banky Jakub Holas.

PDZ je malá družstevní záložna na českém trhu. Ke konci loňského roku měla méně než 50 členů, objem klientských vkladů činil necelý milion korun a celková bilanční suma 65 milionů korun.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl, současný premiér Petr Fiala (ODS). Na běžném účtu měl uloženo 950 000 korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

