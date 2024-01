Byznys s banány. Policie zadržela trojici, která pašovala stovky kilogramů kokainu

Policisté zadrželi dva Čechy a jednoho cizince, kteří podle nich v několika státech obchodovali s kokainem. Obvinili je z organizování nelegálního dovozu několika stovek kilogramů drog. Skupina podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové pašovala kokain v krabicích s banány z Jižní Ameriky přes německý Hamburk. Obvinění jsou ve vazbě a hrozí jim v případě odsouzení až osmnáctileté vězení.

Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy je jedním ze zadržených vedoucí pracovník řetězce Lidl. „Jeden ze tří obviněných je podezřelý z toho, že využil svého pracovního postavení u nadnárodního obchodního řetězce, kde měl z titulu své pozice klíčový vliv na logistiku,” popsala Šmoldasová. Vzhledem k náplni práce na své pozici dokázal podle ní ovlivnit výběr přepravní společnosti pro oficiální dovoz banánů a zásilky měl pod kontrolou. Muž podle serveru obvinění popírá.

Dalším z obviněných je podle Seznam Zprávy dřívější spolupracovník uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře. Podle policie muž zprostředkovával kontakty mezi jednotlivými články skupiny a poskytl zázemí pro její fungování ve dvou obchodech s luxusním oblečením v centru Prahy.

Balkánská stopa

Hlavním organizátorem pašování drog byl ale podle Šmoldasové cizinec dlouhodobě žijící v Praze, který byl za drogovou trestnou činnost dříve trestán. „Právě on pravděpodobně zprostředkoval propojení s dalšími dvěma cizinci, kteří měli kontakty přímo v Jižní Americe a také v přístavu v Hamburku,” uvedla mluvčí. Tyto dva další cizince zadrželi policisté v jiných zemích.

Jednoho muže zadržela v listopadu 2023 na žádost Německa albánská policie. Bude se rozhodovat o jeho vydání do Německa. Druhý cizinec, jeho švagr, byl v roce 2022 zadržen v Srbsku a je v německé vazbě. Policisté ho stíhají za to, že dovážel více než deset tun drog. „Policisté Národní protidrogové centrály mají důvodné podezření, že pro organizovanou skupinu obviněnou v České republice zajišťoval komunikaci, obchodování a přepravu omamných látek z Jižní Ameriky do Hamburku,”uvedla Šmoldasová.

