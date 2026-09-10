Komunikační projekt roku vyhrála pražská hygienická stanice
Zlatý středník zná své vítěze. Projekt roku si odnesla pražská hygienická stanice, nejlepší agenturou je Hero & Outlaw, osobností PR Uljana Donátová, talentem Alice Mikulášová.
Soutěž Zlatý středník zná vítěze 24. ročníku. Hygienická stanice hl. m. Prahy s projektem „Řízení krizové komunikace při výskytu hepatitidy A v Praze“ získala nejen ocenění Projekt roku, ale také Grand Prix za Odpovědnou komunikaci.
Novou Grand Prix pro profesionála interní komunikace s názvem Interkář roku si odnesla Agata Hauerová. Titul Osobnost PR patří Uljaně Donátové z KVIFF, Talentem roku se stala Alice Mikulášová z Institutu politické participace mladých. Mezi nejúspěšnější patří agentura Hero & Outlaw, která obdržela Grand Prix pro Nejlepší agenturu.
Cenu za Měření efektivity si odnesl projekt „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“ od Botanické zahrady hl. m. Prahy. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA. Newstream.cz je mediálním partnerem soutěže.
Celkové výsledky jsou dostupné zde.
Nejlepší osobnosti a projekty komunikace
Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity, Odpovědná komunikace a nově i Interkář roku.
„Letošní výsledky potvrzují, že komunikace v Česku a na Slovensku je stále strategičtější a více zaměřená na prokazatelný dopad. Oceněné projekty dokázaly propojit silný nápad s konkrétními výsledky. Uljana Donátová svým dlouhodobým přínosem českému filmovému PR, Alice Mikulášová schopností zapojovat mladou generaci do veřejného dění a Agata Hauerová předáváním zkušeností a budováním komunity odborníků na interní komunikaci ukazují, jak široký a společensky důležitý náš obor je,” říká Jitka Němečková, členka Výkonného výboru, která je současně garantem celé soutěže.
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Nejlepší agenturou je Hero & Outlaw
Ocenění Nejlepší agentura získal tým Hero & Outlaw. Agentura na českém trhu působí od roku 2018 a posledních letech je jednou z nejúspěšnějších v soutěži Zlatý středník.
„Hero & Outlaw jako Nejlepší agentura pak potvrzuje, že poroty vedle jednotlivých projektů vnímají i dlouhodobě kvalitní práci celých týmů. Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje projekty i osobnosti, které posouvají obor a zároveň dokazují konkrétní přínos komunikace pro organizace i celou společnost,“ říká Petra Adámková, předsedkyně ASCOPA.
Projekt roku pomáhal zvládnout epidemii žloutenky
Projektem roku se stal projekt Hygienické stanice hlavního města Prahy „Řízení krizové komunikace při výskytu hepatitidy A v Praze a vznik kampaně Virus je blíž, než si myslíte“. Praha čelila největší epidemii hepatitidy A za posledních 40 let. Instituce s novým komunikačním týmem zvolila strategii: transparentnost, data a spolupráce místo mlčení. Následně vznikla kampaň, která propojila veřejný i soukromý sektor a zasáhla celé město. Tento projekt zároveň získal ocenění Grand Prix za Odpovědnou komunikaci.
V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní, říkají pořadatelé oborové soutěže Zlatý středník.
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V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní, říkají pořadatelé oborové soutěže Zlatý středník.
Grand Prix za Měření efektivity si odnesla kampaň „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“. Botanická zahrada Praha proměnila zimní období v plnohodnotnou návštěvnickou sezónu. Spojila české sklářské umění, světlo, hudbu a přírodu a vytvořila projekt se záštitou UNESCO, který přilákal 87 tisíc návštěvníků a více než ztrojnásobil návštěvnost oproti srovnatelnému období v předchozích letech.
Talentem roku je Alice Mikulášová
Cenu Grand Prix Talent převzala Alice Mikulášová za inovativní propojování médií, politické komunikace a společenské angažovanosti se zaměřením na mladou generaci. Alice je zakladatelkou mediálního projektu BoldNews, dlouhodobě se věnuje politickému marketingu a efektivní komunikaci s generací Z. Je iniciátorkou kampaně 30 pod 30, která v posledních volbách výrazně podpořila nejvyšší zastoupení mladých lidí v Poslanecké sněmovně od roku 2010. V roce 2026 založila Institut politické participace mladých.
Osobností PR se stala Uljana Donátová
Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Uljana Donátová za mimořádný přínos českému filmovému PR. Stojí za komunikací desítek českých filmů a patří k výrazným osobnostem komunikace kultury. Jako tisková mluvčí a PR manažerka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary stojí již řadu let také za komunikací jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí v Česku.
Poprvé se vyhlašoval Interkář roku
Novinkou letošního ročníku byla cena Grand Prix Interkář roku. Tu získala Agata Hauerová za dlouhodobý přínos k rozvoji interní komunikace v Česku. Pravidelně ukazuje, jak podporovat změny, firemní kulturu i zapojení zaměstnanců. Své zkušenosti předává jako lektorka a mentorka a je spoluautorkou podcastu Hoří ti interka, má panenko. Její vlastní působení na LinkedInu zároveň odborné veřejnosti ukazuje, jak může v praxi vypadat zaměstnanecký ambasadoring. Založila také komunitu lidí z interní komunikace, ve které podporuje vzájemné sdílení zkušeností a know-how.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.