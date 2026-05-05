AI, podcasty a kreativita. Zlatý středník ukáže, kdo letos kraluje komunikaci
V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní, říkají pořadatelé oborové soutěže Zlatý středník.
Oborová soutěž Zlatý středník, která hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku, uzavřela přihlašování do svého 24. ročníku. Odborná porota bude v příštích týdnech posuzovat celkem 650 přihlášek, které do soutěže zaslalo 221 subjektů. Nejsilnější konkurence bude letos v kategoriích Integrovaná kampaň, Kreativní idea, Eventy a Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG. Zvýšený zájem byl o Podcasty a také o novou kategorii Využití umělé inteligence. Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 10. září v pražské Empire Hall ve Slovanském domě, informovala ASCOPA, která soutěž pořádá. Newstream.cz je mediálním partnerem akce.
Největší počet projektů, celkem 46, shodně evidují kategorie Integrovaná kampaň a Kreativní idea. Tento trend odráží potřebu značek propojovat obsah a kanály do jednoho smysluplného celku s důrazem na originální exekuci a celý kontext. Skokanem roku jsou Podcasty, což potvrzuje vzestupnou tendenci konzumace audia v marketingovém mixu, a výrazný zájem zaznamenala také oborová kategorie Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.
„Počet přihlášek potvrzuje roli soutěže jako barometru kvality na trhu. V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní. Na druhou stranu je velmi zajímavé sledovat, že vedle technologických inovací stále existuje velké množství projektů, které nespoléhají na AI, ale na svou vlastní nápaditost a kreativitu. Právě tento balanc mezi technologiemi a nápady bude pro poroty letos klíčový,“ uvádí k aktuálním trendům Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA.
Vysokou úroveň obsazenosti si udržují také kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy, do kterých dorazilo 42 projektů. Stabilní zájem o tyto disciplíny doplňuje pozornost věnovaná nové hlavní kategorii Využití umělé inteligence, což potvrzuje, že strategické budování reputace i autentický prožitek firmy doplňují o moderní technologické nástroje. Souběžně s tím roste důraz na prokazatelný dopad komunikace, což se letos odrazilo i v upravené struktuře přihlášek.
Jde i o efektivitu
„Nároky na měření výsledků se posunuly, už nejde jen o reportování mediálních zásahů, ale o prokazování reálného dopadu na byznys nebo změnu postojů. Proto jsme v přihláškách posílili důraz na analytickou část a moderní metriky. Chceme, aby Zlatý středník ocenil ty, kteří umí data nejen sbírat, ale hlavně s nimi kontextuálně pracovat a obhájit efektivitu svých investic,“ doplňuje k letošním novinkám Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.
Slovenské firmy a agentury do soutěže vyslaly 125 projektů, čímž potvrzují roli Zlatého středníku jako platformy pro srovnání obou trhů. Kvalitu všech přihlášek bude v několika kolech posuzovat téměř 160 porotců složených z českých a slovenských profesionálů v oblasti PR, marketingu a komunikace.
„Slovenské projekty tvoří stabilní a velmi silnou součást soutěže. Pravidelně do celkového hodnocení vnášejí odlišnou kreativní perspektivu i inspirativní přístup k lokálním specifikům. Právě tato vzájemná konfrontace české a slovenské špičky posouvá kvalitu komunikace v obou zemích,“ dodává Petra Adámková.
Všichni přihlašovatelé bez ohledu na finální umístění obdrží po skončení ročníku písemnou zpětnou vazbu od poroty. Právě toto detailní hodnocení odborníků je unikátním specifikem Zlatého středníku a slouží jako klíčový podklad pro další profesní rozvoj týmů.
