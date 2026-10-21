Starbucks zatrhl kanceláře zdarma. V Číně už si bez objednávky nesednete
Z kavárny kancelář, z kavárenského stolku pracovní stůl. Jenže bez útraty už to ve Starbucks nepůjde. Alespoň ne v Číně. Řetězec totiž zavádí nové pravidlo: kdo si chce sednout, musí si něco objednat. Společnost tak chce uvolnit místa pro platící zákazníky. Změna přichází v době, kdy Starbucks na čínském trhu čelí tvrdé konkurenci levnějších domácích značek.
Americký kavárenský gigant mění pravidla ve svých zhruba osmi tisících čínských provozovnách. Od čtvrtka si v nich budou moci sednout pouze zákazníci, kteří si něco koupí. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Kavárenský stůl jako pracovní místo, schůzka nebo prostor pro několik hodin strávených s notebookem? To samo o sobě Starbucks nezakazuje. Nově ale nebude stačit přijít, otevřít počítač a zabrat místo bez jakékoli útraty. Řetězec chce dát přednost těm, kteří si za jeho služby skutečně platí. Nová pravidla budou vyvěšena přímo v kavárnách.
„Budeme i nadále investovat prostředky do zlepšování zážitku v provozovnách a spolupracovat se zákazníky na vytváření a udržování příjemného prostředí,“ uvedla společnost Starbucks China v prohlášení.
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Čína není první zemí, kde Starbucks přistoupil k podobnému opatření. Už loni zrušil ve Spojených státech pravidlo, které umožňovalo využívat kavárny, terasy a toalety i lidem, kteří si nic neobjednali. Tehdy krok zdůvodnil snahou upřednostnit platící zákazníky.
Čínské opatření je současně součástí širší snahy o oživení podnikání. Starbucks tam čelí rostoucímu tlaku domácích řetězců, které lákají na výrazně levnější kávu. Zákazníci navíc stále méně ochotně připlácejí za zahraniční značky.
Čínská konkurence Starbucks předběhla
Starbucks vstoupil do Číny v roce 1999, kdy otevřel první kavárnu v Pekingu. Od té doby vybudoval síť přibližně osmi tisíc provozoven. Jeho někdejší dominance ale slábne. Už před třemi lety jej v počtu kaváren předstihl domácí řetězec Luckin Coffee.
Americká značka se tak snaží udržet zákazníky na trhu, kde samotná prestiž globálního jména přestává stačit. Její čínský byznys nyní funguje jako společný podnik s investiční skupinou Boyu Capital, která drží 60procentní podíl. Starbucksu zůstává 40 procent.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.