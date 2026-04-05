Češi opět vykoupili většinu míst na letní tábory. Vedoucím usnadnila život nová legislativa
Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Uvedli to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Asociace dětské rekreace. Volná místa místa stále jsou, a to především v pozdějších termínech nebo u méně specifických táborů, uvedl za asociaci její předseda Miroslav Topinka.
Většina pořadatelů táborů sdružených v ČRDM uvádí, že ceny táborů zůstaly na stejné úrovni jako loni. Komerční tábory podle rady zdražily zhruba o pět procent. Nejtypičtějším termínem pro tábory je podle analytičky rady dětí a mládeže Nely Andresové období kolem druhého a třetího týdne prázdnin.
"Tyto nejžádanější turnusy mají obsazenost 90 až 95 procent ještě před začátkem sezony,“ uvedla. Srpnové tábory mívají o něco volnější kapacitu, i ty jsou ale už na jaře často více než z poloviny naplněné. Nejrychleji se zaplňují tradiční dvoutýdenní tábory, tematicky výrazné tábory a akce na dlouhodobě osvědčených základnách, uvedla Andresová. Podle Topinky je velký zájem o sportovní či adrenalinové tábory, poptávka se zvyšuje také po zahraničních pobytech u moře, uvedl.
Mírný růst cen
"Průměrný nekomerční stanový pobytový tábor na 14 dní vyjde zhruba na 3000 až 5000 korun. Komerční pobytové tábory jsou výrazně dražší, často v rozmezí 8000 až 10 tisíc korun a více,“ uvedla Andresová. Podle Topinky rostou meziročně ceny táborů zpravidla o pět až deset procent, hlavními důvody jsou rostoucí náklady na energie, potraviny, dopravu i personální zajištění.
Podle ČRDM jsou nyní nejistým faktorem ceny pohonných hmot, které mohou ovlivnit cenu dopravy i potravin a zásobování. Někteří pořadatelé proto podle organizace zvažují příplatek za paliva. Další zdražování by nemělo hrozit například u skautů. "Vše se odvíjí od toho, jaké zázemí daný pořadatel pro děti nachystá. Tábory na louce se stany zajišťují zejména dobrovolníci bez nároku na odměnu. Takové akce mají největší položku v jídle,“ uvedl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
Zkrácený školní rok vše mírně zkomplikoval
Některé pořadatele táborů překvapilo rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zkrátit školní rok. Podle některých organizací přišlo pozdě, tábory se obyčejně plánují již v lednu či únoru, uvedla ČRDM. Naopak skautům to může pomoci se stavbou táborů. Školní rok letos ZŠ, SŠ a konzervatořím skončí v pátek 26. června namísto v úterý 30. června.
Zájem dětí o letní tábory zůstává podle rady vysoký, každé léto se jich účastní zhruba 250 tisíc dětí. Asi 90 procent táborů, které pořádají členské organizace ČRDM, jsou tábory pobytové, menší část tvoří ty příměstské. Celková nabídka táborů v rámci rady dětí a mládeže je srovnatelná s loňskem, jedná se o více než 2200 táborů, uvedla organizace.
Mezi hlavní výzvy, se kterými se tábory potýkají, patří podle zástupců rady dětí a mládeže nedostatek vedoucích a dobrovolníků, problematické je i shánění vhodných tábořišť a rostoucí ceny jejich pronájmů. Podle Topinky čelí organizátoři dlouhodobě rostoucím nákladům, nedostatku kvalitních vedoucích a nárůstu administrativní zátěže.
Pozitivní podle rady dětí a mládeže je, že od roku 2026 novela hygienické vyhlášky mnoho procesů zjednodušila. Nově je například možné, aby se děti více podílely na přípravě stravy. Tábory podle ČRDM vítají i prodloužení doby platnosti posudků zdravotní způsobilosti vedoucích.
Tábory jsou podle Sedláčka pro děti příležitostí na setkání s vrstevníky, učení se přijímat odpovědnost i místem, kde mohou dostat uznání a učit se ocenit ostatní. Podle Topinky se děti na táborech učí samostatnosti, sociálním dovednostem i zvládání zátěže. Konkrétní podpora aktivit, které pomáhají zlepšovat dětské duševní zdraví, podle Topinky v ČR chybí. Systémová podpora dětské rekreace ze strany státu je podle něj minimální.
