Plameny zničily technologii na zpracování plastů. Škoda v Rynholci může dosáhnout 400 milionů
Požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku napáchal podle předběžného odhadu hasičů škodu 300 až 400 milionů korun. Oheň kompletně poškodil technologii na zpracování plastů a výrobu pelet. Na místě zasahuje přes stovku hasičů, kteří chrání okolní budovy. Nikdo nebyl zraněn.
Hala začala hořet v pátek 18. září před 16. hodinou. K zásahu vyjelo více než dvacet hasičských jednotek z celého regionu, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Fliegerové se požár nešíří mimo zasažený objekt.
Oheň poškodil celou výrobní technologii
„Zasahujeme několika vodními proudy, chráníme okolní budovy,“ řekla ČTK mluvčí. Vysokou předběžnou škodu podle ní vysvětluje především rozsah poškození výrobního zařízení. Plameny zasáhly celou technologii, která zpracovává plasty a vyrábí z nich pelety.
Kvůli sledování kvality ovzduší míří na místo také chemická laboratoř. Záchranná služba má u požáru jednu posádku, dosud však nemusela nikoho ošetřit, uvedl její mluvčí Marek Hylebrant.
Družice na obloze, kamery řízené umělou inteligencí v krajině, změna dřevin v lese, ale také opětovné osidlování venkova. Evropa by se měla začít připravovat na rostoucí počet rozsáhlých a ničivých požárů, doporučují evropští vědci.
Oheň přichází i tam, kde ho nečekali. Evropa se musí připravit
Zprávy z firem
Družice na obloze, kamery řízené umělou inteligencí v krajině, změna dřevin v lese, ale také opětovné osidlování venkova. Evropa by se měla začít připravovat na rostoucí počet rozsáhlých a ničivých požárů, doporučují evropští vědci.
V Bruntále hořela dřevovýroba
Hasiči zasahovali u požáru výrobního objektu také v noci ze čtvrtka na pátek v Bruntále. Hořela tam hala dřevovýroby a uskladněné dřevo. Na místo vyjelo sedm jednotek, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Při příjezdu hasičů už z budovy šlehaly plameny. Hořící zásoby dřeva museli postupně rozebírat, pomáhal jim i nakladač majitele. Šíření ohně zastavili přibližně dvě hodiny po ohlášení, další dvě hodiny zabralo jeho úplné uhašení. Příčinu a výši škody hasiči vyšetřují. Zdroj: POŽÁRY.cz, zpráva HZS Moravskoslezského kraje
Požár zastavil i výrobu ve slovenské Snině
Ve středu 16. září zasáhl požár také výrobní areál společnosti MSM Group ve slovenské Snině. Skupina patří do Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada. Podle mluvčího CSG Andreje Čírtka vznikl oheň na střeše při opravě, kterou prováděla externí firma.
Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.
Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy
Zprávy z firem
Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.
Zaměstnanci byli evakuováni a nikdo neutrpěl zranění. Zhruba dvě hodiny po zjištění požáru se podařilo oheň lokalizovat. Výroba v zasaženém provozu byla dočasně přerušena, rozsah škod a okolnosti vzniku požáru se podle středečního vyjádření společnosti teprve měly vyhodnotit. Zdroj: Novinky.cz
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
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