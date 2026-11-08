Ojetiny zdražují, lidé je přesto kupují jako o závod. Bazary hlásí nejsilnější měsíc za pět let
Ojetá auta v říjnu znovu zdražila, průměrná cena vyskočila na 322 214 korun. Češi přesto nakupují nejvíc za posledních pět let a stále častěji sahají po SUV, automatech i elektromobilech.
Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v říjnu stoupla proti předchozímu měsíci o 2,2 procenta na 322 214 korun, meziročně pak o 3,3 procenta. I tak zůstává cena ojetých aut v porovnání s letos rekordním únorem o 12 tisíc Kč nižší. Vyplývá to z analýzy tuzemského sekundárního trhu společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.
Objem prodejů vozů z druhé ruky v říjnu meziměsíčně vzrostl o dvě procenta na celkem 77 771 aut. „Letošní rok už nyní o necelé procento překonal stejné období loňska, celkem se na sekundárním trhu prodalo 718 105 vozů. Zdá se, že po slabších zimních měsících se Češi přestali bát a investují do novějších automobilů. Letošní září bylo prodejně nejsilnější za posledních pět let a říjen ho ještě o kousek překonal,“ uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.
Kupující zaplatí víc, než auto skutečně stojí, a odvezou si vůz opotřebenější, než čekají. Podle šéfky Aures Holdings Karolíny Topolové má na trhu ojetin stočený tachometr 33 až 40 procent aut. Z jejich nájezdu nejčastěji zmizí 100 až 115 tisíc kilometrů. Vedle manipulací s tachometry upozorňují prodejci také na auta po těžkých haváriích a malý zájem zákazníků o prověřování jejich historie.
Z tachometrů mizí přes sto tisíc kilometrů. Stočené jsou až čtyři z deseti ojetin, říká Topolová
Zprávy z firem
Kupující zaplatí víc, než auto skutečně stojí, a odvezou si vůz opotřebenější, než čekají. Podle šéfky Aures Holdings Karolíny Topolové má na trhu ojetin stočený tachometr 33 až 40 procent aut. Z jejich nájezdu nejčastěji zmizí 100 až 115 tisíc kilometrů. Vedle manipulací s tachometry upozorňují prodejci také na auta po těžkých haváriích a malý zájem zákazníků o prověřování jejich historie.
Průměrné stáří ojetých aut se i v říjnu udrželo na 11 letech, tedy už potřetí v řadě o rok méně než v prvních sedmi měsících letošního roku. Průměrný nájezd zůstává i nadále téměř stejný, osciluje kolem hodnoty necelých 160 tisíc kilometrů.
Na trhu stále ještě dominují vozy v provedení kombi s 25,1 procenta, SUV však náskok dotáhla za rok o dva procentní body na 24,4 procenta. Hatchbacky na třetím místě ztratily během 12 měsíců další tři procenta, padá také podíl MPV. Překvapením je naopak podle Vaněčka dvouprocentní nárůst klasických karoserií typu sedan. Automatickou převodovku mělo letos v říjnu 47,3 procenta prodaných aut.
Stále trvá odklon od dieselových vozů. Ještě loni v říjnu měly na trhu podíl 51 procent, o rok později už jen 48 procent. Čistě benzinových vozů přibylo o jeden procentní bod na 44,5 procenta. Setrvale rostou počty elektromobilů, jejich podíl se za rok téměř zdvojnásobil na 3,34 procenta.
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