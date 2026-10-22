Nová konference MAIDAY ukáže, jak AI využít napříč obory
Brno bude hostit dvoudenní konferenci MAIDAY zaměřenou na praktické využití umělé inteligence. Nabídne desítky přednášek, workshopů a diskusí v několika sálech současně. Organizátoři očekávají stovky účastníků přímo na místě a další prostřednictvím online přenosu. Podle pořadatelů půjde o první brněnskou konferenci tohoto zaměření a rozsahu. První ročník se uskuteční 4. a 5. listopadu 2026 na Mendelově univerzitě v Brně.
Umělá inteligence už dávno není jen tématem technologických firem. Mění fungování byznysu, škol, úřadů i soudů, její zavádění ale stále naráží na řadu překážek. Jak je překonat a využít AI v praxi, ukáže nový ročník konference MAIDAY, která se uskuteční 4. a 5. listopadu na Mendelově univerzitě v Brně. Nabídne desítky přednášek, workshopů a konkrétních zkušeností odborníků z Česka i zahraničí.
Program je rozdělen do tří tematických oblastí. Zájemci si mohou vybrat z témat byznysu, vědy, výzkumu a vzdělávání nebo veřejného sektoru. Každá oblast se dále dělí do sedmi úrovní zavádění AI. Účastníci si tak mohou zvolit obsah podle toho, zda teprve hledají první možnosti využití AI, nebo řeší pokročilejší výzvy, jako jsou návratnost, bezpečnost či rozšiřování jejího využití.
Od prvních kroků s AI až po její nasazení ve firmách
Stěžejním cílem setkání je, aby si lidé z každého bloku odnesli něco konkrétního. „Nemám rád konference, po kterých lidé odcházejí nadšení, ale druhý den pocítí frustraci, protože nevědí, jak začít, nebo narazí na překážky, o kterých jim nikdo neřekl. Motivace už bylo dost, nyní je třeba ukázat, jak AI skutečně zavést,“ říká hlavní organizátor konference Lubomír Černý.
Na konferenci vystoupí přední odborníci na AI z Česka i zahraničí. Patří mezi ně například Roman Horáček, místopředseda Vrchního soudu v Praze a držitel ocenění AI osobnost roku 2025 v kategorii Projekt roku za projekt CENDAI (Centrum pro digitalizaci a AI v soudnictví). Vystoupí také expertka na právo a řízení AI Alžběta Solarczyk Krausová nebo Jan Červinka, CEO Purple Technology, který ukáže, jak AI využívá při rozhodování ve vedení firmy. Nebude chybět etický hacker Patrik Žák, který pomocí promptu dokázal hacknout firmu, ani Ondřej Svoboda, známý svou tvorbou videí. Účast potvrdil rovněž Jérémie Benhamou ze Španělska, oficiální ambasador AI asistenta Claude společnosti Anthropic.
Deepfaky, hackerské útoky i umělá inteligence na úřadech
Program otevírá i témata, o kterých se zatím mluví málo. Výzkumníci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně a Národního superpočítačového centra IT4Innovations ukážou, jak útočníci zneužívají deepfaky k obcházení hlasové a obličejové biometrie. Vysvětlí také, jak lze do jazykového modelu cíleně podstrčit nepravdivá fakta a co hrozí, když AI agenti začnou sami jednat. Martin Petřík z DYNEX TECHNOLOGIES popíše vývoj diagnostického přístroje s využitím AI, při němž „skoro funguje“ nestačí. Jana Dubcová z Centrálního nákupu Plzeňského kraje zase přiblíží, co se stane, když se AI dostane do rukou úředníků.
Během prvního dne proběhne slavnostní vyhlášení soutěže AI projektů pro žáky základních a studenty středních škol. Finalisté vybraní odbornou porotou představí na pódiu aplikace, hry či výukové pomůcky, které vytvořili s pomocí AI. O vítězi rozhodne hlasování celého sálu.
Konference má být začátkem celoročního programu
MAIDAY však chce pokračovat i po skončení konference. „Většina konferencí má fokus na účastníky jeden den v roce. MAIDAY konferencí startuje, ale na témata chceme navazovat do hloubky celý rok. AI je dnes tak rozkročená a zároveň tak odborná, že ji nejde předat za dvacetiminutový keynote ani dvouhodinový workshop. Účastníci se proto mohou těšit na návody, šablony a checklisty i na navazující webináře,“ vysvětluje Lubomír Černý.
Konferenci MAIDAY 2026 spolupořádá Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Partnery konference jsou ICT Pro, Jáchym AI, statutární město Brno, Česká asociace umělé inteligence (ČAUI), Brno.AI, AGITECH, OneCML, Můžeš podnikat, The Vibe Coders Prague a Vlastní cesta. Mediálními partnery jsou AI akce, Brno Convention Bureau, Business Institut, Česká manažerská asociace, Česko.Digital, Development News, Drbna, MM Průmyslové spektrum, Rádio Krokodýl a Sdružení místních samospráv ČR.
Umělá inteligence, záplava dat a stále chytřejší prodejny. Obchodníci mají více nástrojů než kdy dříve, přesto čelí zásadnímu problému: jak v informačním hluku získat pozornost zákazníka a proměnit ji ve skutečný nákup. Odpovědi budou už v listopadu hledat v Praze světoví experti na retail, branding a marketing. Mezi nimi britská futuristka Kate Ancketill či kreativní stratég Michal Pastier.
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Zprávy z firem
Umělá inteligence, záplava dat a stále chytřejší prodejny. Obchodníci mají více nástrojů než kdy dříve, přesto čelí zásadnímu problému: jak v informačním hluku získat pozornost zákazníka a proměnit ji ve skutečný nákup. Odpovědi budou už v listopadu hledat v Praze světoví experti na retail, branding a marketing. Mezi nimi britská futuristka Kate Ancketill či kreativní stratég Michal Pastier.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.