Křetínský je blízko velkému francouzskému úlovku. Brusel mu otevřel cestu
Daniel Křetínský je o krok blíž k ovládnutí francouzského maloobchodního řetězce Fnac Darty. Evropská komise schválila plán skupiny EP Group zvýšit dosavadní podíl a otevřela jí cestu k dobrovolné veřejné nabídce na odkup akcií a konvertibilních dluhopisů. Dokončení nabídky se očekává na začátku listopadu.
Skupině EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského už z pohledu evropské regulace nic nebrání v tom, aby se stala většinovým vlastníkem francouzského prodejce elektroniky Fnac Darty. Evropská komise, která v Evropské unii plní roli antimonopolního úřadu, transakci na začátku týdne schválila. EPG tak může pokračovat v plánu, který oznámila už na začátku roku, a podat dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup akcií i konvertibilních dluhopisů společnosti.
EP Group aktuálně drží 28,5 procenta Fnac Darty. Za jednu akcii nyní nabízí 35 eur po vyplacení dividendy ve výši jednoho eura za rok 2025, která byla akcionářům vyplacena v červnu. Za konvertibilní dluhopisy typu OCEANE nabízí 81,16 eura za kus, přičemž tato cena počítá s vypořádáním k 12. listopadu 2026.
Příběh firmy Uniper, kterou musel po ruské agresi na Ukrajině převzít německý stát, ilustruje nové trendy v evropské energetice. Role státu posílila, ale nyní už je zase potřeba zapojit dynamický soukromý kapitál. Majoritní podíl v Uniperu je na prodej, zajímá se o něj i Daniel Křetínský. Plyn je stále v centru dění, ale už ne ten ruský, a v byznysově-marketingovém prostředí byl opět „nalakován narůžovo“. Zdůrazňuje se jeho role při flexibilní výrobě elektřiny.
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Názory
Příběh firmy Uniper, kterou musel po ruské agresi na Ukrajině převzít německý stát, ilustruje nové trendy v evropské energetice. Role státu posílila, ale nyní už je zase potřeba zapojit dynamický soukromý kapitál. Majoritní podíl v Uniperu je na prodej, zajímá se o něj i Daniel Křetínský. Plyn je stále v centru dění, ale už ne ten ruský, a v byznysově-marketingovém prostředí byl opět „nalakován narůžovo“. Zdůrazňuje se jeho role při flexibilní výrobě elektřiny.
Evropská komise byla poslední překážkou
Podle společné tiskové zprávy Fnac Darty a společnosti EP FR HOLDCo, kterou EPG pro nabídku založila, bylo schválení Evropské komise posledním očekávaným regulatorním souhlasem. Francouzský úřad pro dohled nad finančními trhy AMF má nyní v nejbližších dnech zveřejnit konečný harmonogram celé nabídky, včetně data jejího ukončení. Dokončení transakce se očekává na začátku listopadu.
Samotnou nabídku už 7. května schválil francouzský regulátor AMF. Nezávislý znalec Ledouble zároveň dospěl k závěru, že finanční podmínky nabídky jsou spravedlivé jak pro akcionáře Fnac Darty, tak pro držitele konvertibilních dluhopisů OCEANE.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Křetínský míří k většině ve Fnac Darty
Fnac Darty patří mezi významné evropské maloobchodní společnosti. Zaměstnává téměř 30 tisíc lidí a provozuje více než 1500 prodejen ve 14 zemích. Předloni její tržby překročily deset miliard eur, tedy zhruba 243 miliard korun.
Pokud bude veřejná nabídka úspěšná, může EP Group svůj současný 28,5procentní podíl výrazně navýšit a získat ve francouzské společnosti většinovou kontrolu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.