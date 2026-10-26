Alza chce vozit léky na recept do svých boxů. Má to ale jeden problém
Alza chce začít doručovat léky na předpis do výdejních boxů. V pilotním provozu má službu nabídnout vybraným zákazníkům v Praze a okolí a využít k tomu plnou moc od pacienta. Ministerstvo zdravotnictví ale tvrdí, že takový postup nese znaky zásilkového výdeje, který současný zákon u léků na předpis neumožňuje. Alza naopak trvá na tom, že služba je v souladu s platnou legislativou.
Alza plánuje rozšířit své výdejní boxy také o léky na recept. Vybraní zákazníci by v mobilní aplikaci zadali identifikátor elektronického receptu a udělili firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu. V první fázi má být služba dostupná v Praze a blízkém okolí, kde Alza počítá s více než 700 termo-monitorovanými schránkami. Firma zatím neuvedla, kdy pilotní provoz spustí.
Ministerstvo zdravotnictví ale postup zpochybňuje. Podle ministra Adama Vojtěcha současná legislativa zásilkový výdej léků na předpis neumožňuje a pravidla podle něj nelze obejít ani plnou mocí nebo označením služby jako asistovaný výdej. Pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv při kontrole zjistil porušení zákona, může podle ministerstva uložit sankci. Za neoprávněný zásilkový výdej hrozí pokuta až dva miliony korun.
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Alza protestuje, jde o individuální službu
Alza se proti této interpretaci ohrazuje. Podle její mluvčí Elišky Čeřovské dochází k samotnému výdeji přímo v lékárně během její provozní doby a lék vydává farmaceut konkrétní fyzické osobě. Lékárník zároveň posoudí, zda je tento způsob vhodný pro daného pacienta a konkrétní recept, a v případě potřeby může zákazníka kontaktovat. Firma proto tvrdí, že nejde o automatický výdej všech léků, ale o individuálně posuzovanou službu.
Firma dále v reakci na stanovisko ministerstva uvedla, že nejde o klasický zásilkový výdej a je připravená s příslušnými institucemi vést odbornou debatu.
Spor přichází ve chvíli, kdy ministerstvo samo připravuje změnu zákona. Novela, která má zásilkový výdej léků na předpis za stanovených podmínek do budoucna umožnit, je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Lékárníci jsou k podobnému modelu kritičtí a upozorňují na riziko zavírání lékáren i vyšší pravděpodobnost neodhalených lékových chyb.
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