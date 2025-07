Levná ropa. Ruské příjmy z ropy a plynu mohou klesnout o třetinu

Příjmy ruského státu z ropy a plynu by v červenci mohly meziročně klesnout o 37 procent na 182 miliard korun. Vypočetla to agentura Reuters. Na vině jsou nižší ceny ropy a silnější místní měna.

Příjmy z ropy a plynu jsou pro Moskvu, jejíž vojska od roku 2022 okupují části Ukrajiny, klíčovým zdrojem hotovosti. Tvoří čtvrtinu celkových příjmů státního rozpočtu.

Pokles příjmů z prodeje ropy a plynu je pro Kreml bolestivý. Od zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 totiž země výrazně zvýšila výdaje na obranu a bezpečnost. Čelí zároveň sankcím ze strany západních zemí. Podle výpočtů Reuters je průměrná cena ruské ropy počítáno v rublech nižší, než s jakou kalkuluje federální rozpočet na rok 2025.

Za období od ledna do července by ruská státní pokladna měla z prodeje ropy a plynu získat 5,4 bilionu rublů. To je meziročně o pětinu méně.

Ruské ministerstvo financí zveřejní odhad příjmů z ropy a plynu 5. srpna, přičemž původní odhad na letošní rok už dříve snížilo. Loni Rusko utržilo za plyn a ropu 11,13 bilionu rublů.