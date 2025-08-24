Rusko a Ukrajina si vyměnily 146 válečných zajatců
Rusko a Ukrajina si vyměnily po 146 válečných zajatcích, oznámilo v neděli ministerstvo obrany v Moskvě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výměnu potvrdil, počty nesdělil. Podle ruského resortu se výměna týkala vojáků obou stran, ale do vlasti se podle něj vrací také osm obyvatel ruské Kurské oblasti, kam loni pronikla ukrajinská armáda a měsíce ovládala část tamního území. Rovněž ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci informuje o návratu vojáků i civilistů.
„V současné době se ruští vojáci nacházejí na území Běloruské republiky, kde jim je poskytována nezbytná psychologická a lékařská pomoc,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram s poznámkou, že následně vojáci zamíří do Ruska.
Ukrajinský štáb uvedl, že se výměna odehrála v souladu s dohodami dosaženými mezi Rusy a Ukrajinci během nedávných jednání v tureckém Istanbulu. „Zároveň bylo v rámci další - už 68. výměny - osvobozeno osm ukrajinských civilistů,“ uvedl štáb, podle něhož jsou mezi propuštěnými například novináři Dmytro Chyljuk a Mark Kaliuš, zdravotník Serhij Kovaljov nebo bývalý starosta Chersonu Volodymyr Mykolajenko. Propuštěné nyní podle štábu čeká lékařské vyšetření, léčba, rehabilitace a reintegrace do společnosti po delší izolaci v zajetí.
Zelenskyj na síti X uvedl, že většina propuštěných byla v ruském zajetí od roku 2022 a jsou mezi nimi vojáci, členové národní gardy nebo pohraniční stráže i civilisté.
Ve výměně se podle Moskvy diplomaticky angažovaly Spojené arabské emiráty. Zelenskyj této zemi ve svém příspěvku poděkoval.
Stanice CNN už dříve napsala, že výměny válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem jsou relativně pravidelné. Rozsáhlé výměny také byly v podstatě jediným výsledkem prvních přímých jednání mezi Rusy a Ukrajinci za poslední tři roky, které se letos dvakrát odehrály v Turecku.
Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci nyní na svém webu informuje o návratu celkem 5941 lidí z ruského zajetí. Ukrajina se rozsáhlé ruské vojenské agresi brání od 24. února 2022.
