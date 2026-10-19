Francie zavádí zákaz vycházení v Paříži i dalších městech. Vláda nevylučuje výjimečný stav
Francie po víkendové vlně násilností a rabování zavádí noční zákazy vycházení v Paříži, Lille a dalších městech. Opatření mají zabránit opakování nepokojů, při nichž demonstrace proti drahotě přerostly v útoky na obchody a střety s policií. Poškozeny nebo vyrabovány byly přibližně tři tisíce podniků. Premiér Sébastien Lecornu slibuje obnovení pořádku všemi dostupnými prostředky a nevylučuje ani vyhlášení výjimečného stavu, píše Reuters.
Francouzské úřady vyhlásily po víkendových nepokojích noční zákazy vycházení v některých částech Paříže a několika městech na severu země. Bezpečnostní opatření se týkají mimo jiné Lille, Douai, Wattignies a Denain. Vláda jimi reaguje na rozsáhlé násilnosti, které o víkendu provázely protesty proti rostoucím životním nákladům.
V Paříži bude zákaz vycházení platit v noci z pondělí na úterý od 22:00 do 6:00, a to ve vybraných oblastech centra města. Podle televizní stanice BFM se omezení vztahuje především na ulice v okolí Les Halles a náměstí Republiky. Informaci o zákazu vycházení v některých částech metropole přinesla také agentura AFP s odvoláním na policejní prefekturu.
V Lille a dalších severofrancouzských městech začne opatření platit už ve 20:00 a potrvá do úterních 6:00. Podle francouzských médií se souhlasem starostů dotčených měst rozhodl o omezeních prefekt departementu Nord. V některých čtvrtích mají noční zákazy vycházení platit po dvě noci.
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po dnešním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu.
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Politika
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po dnešním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu.
Premiér nevylučuje výjimečný stav
Francouzský premiér Sébastien Lecornu po pondělním jednání krizového štábu prohlásil, že vláda využije všechny dostupné prostředky k obnovení pořádku. Pokud by se situaci nepodařilo stabilizovat, nevyloučil ani vyhlášení výjimečného stavu.
„Jde o konkrétní trestné činy, rabování, a je naprosto vyloučeno, aby to pokračovalo,“ uvedl podle agentury Bloomberg Lecornu. Premiér zároveň slíbil přísné tresty pro pachatele násilností.
Zákazy vycházení mají být prvním krokem. Vláda je chce zavádět cíleně, především v oblastech, kde během víkendu docházelo k nejvážnějším střetům s policií, rabování a ničení majetku.
Tři tisíce poničených podniků
Napětí ve Francii vyvolaly sobotní protesty proti vysokým životním nákladům, do nichž se zapojilo více než půl milionu lidí. Demonstrace v Paříži, Marseille a dalších městech přerostly v násilnosti, které pokračovaly také v neděli večer.
Podle francouzského ministra odpovědného za malé a střední podnikání Serge Papina bylo během nepokojů poškozeno nebo vyrabováno přibližně tři tisíce podniků.
Francie zažila jeden z nejbouřlivějších víkendů posledních let. Protesty proti rostoucím životním nákladům, do nichž se zapojilo přes půl milionu lidí, přerostly v rabování obchodů, požáry a střety s policií. Prezident Emmanuel Macron slíbil tvrdý postup proti výtržníkům, nepokoje však začínají mít i ekonomické důsledky. Francouzské akcie a dluhopisy oslabují, euro ztrácí a investoři se obávají dalšího prohloubení politické krize. Sociální napětí navíc roste také v dalších evropských zemích, upozorňuje agentura Bloomberg.
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Trhy
Francie zažila jeden z nejbouřlivějších víkendů posledních let. Protesty proti rostoucím životním nákladům, do nichž se zapojilo přes půl milionu lidí, přerostly v rabování obchodů, požáry a střety s policií. Prezident Emmanuel Macron slíbil tvrdý postup proti výtržníkům, nepokoje však začínají mít i ekonomické důsledky. Francouzské akcie a dluhopisy oslabují, euro ztrácí a investoři se obávají dalšího prohloubení politické krize. Sociální napětí navíc roste také v dalších evropských zemích, upozorňuje agentura Bloomberg.
Macron odmítl demisi ministra vnitra
Víkendové násilnosti vyvolaly také politickou krizi. Opoziční politici obviňují vládu a bezpečnostní složky, že rozsáhlé demonstrace nedokázaly zvládnout. Ministr vnitra Laurent Nuñez připustil, že policie v některých městech ztratila nad situací kontrolu, a nabídl rezignaci.
Prezident Emmanuel Macron ji však odmítl. Současně uznal nedostatky v přípravě bezpečnostních opatření a požádal o jejich důkladné vyšetření.
Premiér Lecornu z organizování násilností obvinil krajně levicové skupiny. Podle něj hrozí, že se podobné nepokoje budou opakovat a mohou narušit i politické dění před prezidentskými volbami plánovanými na příští jaro.
Francie se tak připravuje na další napjaté dny. Vedle nočních zákazů vycházení vláda počítá s posílením bezpečnostních opatření a dalšími zásahy proti skupinám, které se podílejí na rabování a násilnostech.
Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.
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Politika
Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.