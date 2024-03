Bude tady hezky, slibují senátorka Zwyrtek Hamplová a Janeček

Další mimořádná parlamentní schůze je na spadnutí. Sněmovna se sejde v úterý, na programu je jediný bod „Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“. Rozuměj, především uniklý mail, ve kterém Babiš nařídil sběr informací o ministru zahraničí Lipavském. Rokování vyvolali lídři pěti vládních stran, ty mají v dolní komoře parlamentu většinu. Že plamenné řeči povede koalice i opozice je jasné, že to budou slova do větru, je předem dané.

Ministru Lipavskému v mezidobí slušně narostlo sebevědomí. „Václav Klaus se zapsal do historie jen tím, že podepsal přihlášku Česka do Evropské unie, jinak nic jiného nedokázal“, prohlásil v televizi. Co na to ODS?

Stav české politiky už znepokojuje kde koho. Naštěstí se najdou i tací, kteří to s Českem, tedy hlavně s námi, myslí dobře, a o to, aby bylo dobře, se hodlají také postarat. Pardon, úplně přesně o to, „Aby tu bylo hezky“. Spolek toho jména zakládá senátorka Zwyrtek Hamplová, finančně ho bude podporovat podnikatel Janeček. Zn.: Spasíme vás, i kdybyste nechtěli.