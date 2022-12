Firmy budou v roce 2023 více propouštět, boj o lidi ale přetrvá

V roce 2022 rostly mzdy nejvíce lidem z IT v regionech mimo Prahu a Brno, účetním, svářečům a elektrikářům. Zatímco v případě IT zaměstnanců šlo o dorovnání mezd na úroveň Prahy, ostatní si přilepšili zejména díky nedostatku uchazečů s jejich kvalifikací. Vyplývá to z údajů personální agentury Grafton Recruitment.

Nejdéle trvá obsadit pracovní pozice Java vývojářů, specialistů na IT bezpečnost, svářečů, elektrikářů, účetních a expertů z podnikových služeb se znalostí severských jazyků. Prakticky obratem lze naopak najít uchazeče na pozice recepčních, asistentek či skladníků.

Inflace se letos projevovala zesíleným tlakem zaměstnanců na růst mezd.

„Nejvíce si polepšili ajťáci z regionů, kterým zaměstnavatelé kvůli rozmachu práce na dálku dorovnávali mzdy na úroveň Prahy a Brna, což v některých případech znamenalo i 40procentní navýšení mzdy. Za pražskou mzdu mohou nyní pracovat i z té nejzapadlejší vesnice na druhém konci republiky. Zaměstnavatelé z regionů musí proto s Prahou udržet krok a svým lidem nabízet konkurenceschopné podmínky, jinak hrozí, že jim utečou za lepšími nabídkami,“ uvedl ředitel Grafton Recruitment a Gi Group Martin Malo.

Nejvíce podle něj stále chybí Java developeři, specialisté na IT bezpečnost, IT analytici a takzvaní sSalesforce developeři. Nadstandardním tempem mzdy rostly i účetním, svářečům, elektrikářům a v Brně i prakticky všem juniorním pozicím. Nejčastěji šlo o růst v rozmezí o deset až dvacet procent, řekl.

Jako každý rok se s novými technologiemi a moderními pracovními postupy objevují nové pozice. Letos byla zesílená poptávka po BIM modelářích, automatizantech či trenérech robotického softwaru, uvedl Malo.

Rok 2023 s největší pravděpodobností přinese další růst mezd, a to zejména u pozic, které je nejtěžší obsadit, dodal. „Určitě nelze čekat plošné navýšení, které by odpovídalo míře inflace, přesto alespoň u nedostatkových pozic a klíčových pracovníků budou muset zaměstnavatelé sáhnout hloub do kapsy,“ míní.

Na trhu se tak podle něj dá čekat rozmach tzv. job hoppingu, kdy lidé rychle střídají různá zaměstnání ve snaze finančně si polepšit. Tento fenomén je již dnes patrný například ve výrobě nebo ve stavebnictví, očekává se však jeho rozšíření i do dalších sektorů, zejména těch, které rostou a bojují s nedostatkem lidí, řekl Malo.

„Boj o lidi přetrvá napříč všemi segmenty, a to i přesto, že rok 2023 přinese v některých oblastech silnější propouštění, než na jaké jsme byli zvyklí z předchozích let. Samozřejmě bude záležet na dalším vývoji cen především v energetice a na míře inflace. Všeobecněji ale platí, že k propuštění budou náchylnější zejména energeticky náročnější sektory,“ uvedl. Naopak silné náborové aktivity budou podle něj pokračovat v IT a v podnikových službách. „Míra nezaměstnanosti lehce vzroste, a to na 4,0 až 4,5 procenta,” odhadl. V listopadu bylo v ČR bez práce 3,5 procenta lidí, stejně jako v říjnu a v září.

