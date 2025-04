Záhadné úmrtí Jana Masaryka. Policistům se má otevřít i ruský archiv

Česko patrně získá ze zahraničí další dokumenty, které by mohly policistům vyšetřujícím zločiny komunismu pomoci s objasňováním úmrtí bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka.

Dokumenty by mohly pocházet podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) zejména z USA a z Británie, možná i z Francie. Na základě písemností z těchto zemí policisté z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) případ letos v lednu znovu otevřeli s podezřením na vraždu.

Soubor dokumentů zahraničních diplomatických a zpravodajských služeb týkajících se Masarykova úmrtí získalo české ministerstvo zahraničí loni v létě. Hlavně Spojené státy a Británie podle Žáčka nevytěžily veškeré archivy, zejména zpravodajské, a s velkou pravděpodobností mají další písemnosti. „Otevřela se cesta a myslím si, že dostaneme i některé další písemnosti,” řekl Žáček tento týden při jednání výboru. V budoucnu by podle něj mohly přijít dokumenty i z ruských archivů, ovšem až potom, co skončí „patálie v totalitním Rusku“.

Syn prvního československého prezidenta zemřel v noci na 10. března 1948 po pádu z okna Černínského paláce v Praze. O tom, co se předtím v jeho služebním bytě dělo, se vedou spekulace. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, vyšetřování z let 2001 až 2003 přiklonilo k názoru, že Masaryk byl zavražděn. ÚDV odložil Masarykův případ naposledy před čtyřmi lety, kdy prověřování uzavřel bez jednoznačného závěru.

Policisté nyní čekají podle ředitele ÚDV Dalimila Syptáka na překlad poslední části balíku zahraničních dokumentů, informace z nich budou vyhodnocovat. „Ale jsou to zpravodajské diplomatické materiály, to znamená, že jednotliví agenti a různí členové speciálních služeb podávají informace ve zprávách svým vládám o tom, že s největší pravděpodobností za tím stojí ten nebo ten. Nejsou to samozřejmě z našeho pohledu trestního řízení nikdy přímé důkazy, že by byl někdo vyslýchán a někdo se k tomu doznal,“ uvedl před poslanci. Potom, co policie případ znovu otevřela, se jí podle Syptáka hlásí lidé a poskytují materiály z rodinných archivů či svědectví.

Policie se zabývá různými možnostmi příčin Masarykova úmrtí a vyhodnocuje podle ředitele ÚDV jejich pravděpodobnost. „Budeme se pohybovat v nějaké větší nebo menší míře pravděpodobnosti pro tu nebo onu verzi,“ uvedl.

Poskytování informací k případu si vyhradil dozorující státní zástupce. Sypták soudí, že další by se mohly zveřejnit za několik měsíců, neboť i žalobce podle něho vnímá společenskou poptávku.

