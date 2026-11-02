Svět by měl být přehledný a bezpečný, realita se vydala jiným směrem. Festival Festival 4 + 4 dny v pohybu představuje podzimní program
Když se svět rozpadá do různých perspektiv. Festival 4 + 4 dny v pohybu představuje podzimní program, reagující na aktuální témata - autoritáře, válku i developery.
Festival 4 + 4 dny v pohybu představuje podzimní mezinárodní program současného divadla, tance a performance. Hlavní část festivalu proběhne 7. – 14. listopadu v Kulturní stanici Galaxie a Vzletu, už koncem září a začátkem října ji ale otevřenou site-specific projekty ve veřejném prostoru, mimo jiné procházka ulicemi Prahy proměněná v interaktivní RPG hru Unreal state argentinského umělce Marcose Krivocapiche. Program doplní diskusní a performativní blok Dialog (ne)možný, nový projekt Boca Loca Lab a čtyři reprízy úspěšné inscenace K sobě.
Svět se mění rychleji, než jsme schopni jeho proměny uspořádat do jednoho srozumitelného obrazu. Současní umělci na tuto nejistotu často nereagují velkými prohlášeními, ale osobními příběhy, návraty k paměti a historii, prací s tělem, jazykem nebo technologiemi. Jindy si na pomoc berou humor, ironii a nadsázku. Právě tyto přístupy propojují letošní mezinárodní program festivalu.
Co vlastně dělá dobré bydlení? Velikost bytu, jeho dispozice, nebo čtvrť, ve které stojí? Architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69 v rozhovoru pro Newstream přemýšlejí o proměně pražského bydlení, překvapivých kvalitách panelákových bytů i o tom, proč nové čtvrti potřebují víc než jen hezké domy. A také o Praze, v níž by sami chtěli žít.
Architekti z A69: Kupujeme metry čtvereční. Ale umíme v nich ještě dobře bydlet?
Reality
Co vlastně dělá dobré bydlení? Velikost bytu, jeho dispozice, nebo čtvrť, ve které stojí? Architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69 v rozhovoru pro Newstream přemýšlejí o proměně pražského bydlení, překvapivých kvalitách panelákových bytů i o tom, proč nové čtvrti potřebují víc než jen hezké domy. A také o Praze, v níž by sami chtěli žít.
„Současná realita se rozpadá do různých obrazů a perspektiv a žádný jednoduchý, přehledný obraz světa vlastně neexistuje. Letošní vizuální identita festivalu, založená na obrazu „šťastné rodinné harmonie“, k tomu přidává lehce absurdní kontrapunkt – představu světa, který měl být podle našich někdejších očekávání už dávno dokonale uspořádaný, bezpečný a šťastný, ale realita se vydala jiným směrem,“ říká dramaturg festivalu Pavel Štorek.
Soužití s technologiemi
Švýcarská performerka a videoumělkyně Sarah Hugentobler představí multimediální performanci FUGE IN HD, v níž propojuje archiv hlasů, videoklip, klasickou hudbu, soukromé rozhovory i hlasy generované umělou inteligencí. S humorem rozehrává otázky autenticity, virtuozity a stále těsnějšího soužití člověka s technologiemi.
Japonská neslyšící performerka žijící v Londýně Chisato Minamimura uvede Scored in Silence, multimediální dílo věnované dlouho opomíjeným příběhům neslyšících lidí, kteří přežili atomové útoky na Hirošimu a Nagasaki. Pohyb, znakový jazyk, animace a vibrace umožňují divákům vstoupit do historické paměti z perspektivy, která dlouho zůstávala mimo hlavní vyprávění. Za více než třicet let festivalu půjde vůbec poprvé o projekt, v němž je znakový jazyk ústředním uměleckým a komunikačním prostředkem.
Belgická choreografka Lisa Vereertbrugghen přiveze Again Forever. Autorka dlouhodobě spojená s pohybovým jazykem klubové a rave kultury tentokrát výrazně zpomaluje a obrací pozornost ke slow dance. Pomalý tanec se stává prostorem intimity, blízkosti i jemného odporu vůči světu posedlému rychlostí.
Palestinská performerka žijící v Belgii Marah Haj Hussein uvede oceňovanou inscenaci Language: No broblem, v níž propojuje tanec, divadlo a osobní zkušenost v citlivé i politické výpovědi o jazyce, identitě, migraci a hledání domova. Rodinná paměť, mocenské vztahy a zkušenost života pod okupací se zde střetávají s otázkou, zda jazyk skutečně jen spojuje, nebo může být také nástrojem moci.
Belgický soubor Ontroerend Goed, jeden z nejvýraznějších představitelů participativního a imerzivního divadla, představí inscenaci Thanks for Being Here. V rafinované hře s perspektivou a videem obrací pozornost z jeviště přímo k publiku a divák postupně zjišťuje, že možná právě on je skutečným protagonistou večera.
Mezinárodní kolektiv Superamas v performativní přednášce Denmark: An Ethnographic Performance on Happiness (14. 11., Galaxie) s ironickým odstupem zkoumá představu Dánska jako jedné z nejšťastnějších zemí světa a ptá se, co vlastně znamená štěstí ve chvíli, kdy se stává měřitelnou společenskou hodnotou, politickým argumentem nebo téměř národní značkou.
Tanec a válka
Důležitou součástí listopadového programu bude také diskusní a performativní blok Dialog (ne)možný, který prostřednictvím autentických svědectví umělců a kurátorů z Ruska, Běloruska a Kyrgyzstánu otevírá témata války, exilu, cenzury a proměny postsovětského prostoru. Program doplní křest protiválečné antologie Prelomiť mlčanie a participativní hudební performance Jak se máš, coucou?, do níž se může zapojit samotné publikum.
Nový projekt Frames and fragments souboru Boca Loca Lab a Jiřího Adámka Austerlitze vzniká na pomezí performance, koncertu a improvizovaného eventu. Prostor se pomocí objektů, zvuků a světel promění v sérii herních situací, do nichž mohou vstupovat performeři i samotní diváci, zatímco ti ostatní mohou jen sledovat, jak se kompozice v průběhu večera neustále skládá a znovu rozpadá.
Podzimní program doplní čtyři reprízy úspěšné inscenace K sobě v režii Anny Klimešové a Petra Erbese, která vznikla v koprodukci Čtyři dny a DanceConnected a nově také Vzletu. Kolektivní projekt mladých lidí o sebehodnotě, sebevědomí a hledání vlastního místa ve světě se díky mimořádnému zájmu publika vrátí v listopadu.
Hlavními centry letošního ročníku budou Kulturní stanice Galaxie a Vzlet – dvě bývalá pražská kina, která dnes patří k výrazným místům současného živého umění. Festival se letos poprvé ve větší míře rozprostře mezi obě lokace a nabídne divákům několik večerů, během nichž bude možné spojit návštěvu více představení.
Prolog festivalu ve veřejném prostoru
Ještě před hlavním listopadovým programem uvedl festival site-specific projekt německé choreografky Anny Till IMPOSSIBLE HORIZONS Performance ve veřejném prostoru zve publikum k objevování sídliště Háje z nové perspektivy prostřednictvím pohybu, architektury a hlasů místních obyvatel. Choreografie vychází také z rozhovorů s lidmi, kteří zde žijí, a z jejich zkušeností s bydlením. Projekt vzniká jako mezinárodní koprodukce Societaetstheater, DanceConnected a festivalu 4 + 4 dny v pohybu.
Na práci s městským prostorem navázal unreal state argentinského divadelníka a loutkáře Marcose Krivocapiche. Procházka v podobě IRL RPG hry mění ulice Vršovic ve hrací pole i divadelní jeviště zároveň. Účastníci dostali mobilní aplikaci, herní brožuru a roli nájemníka, aktivisty nebo developera, a jejich pohyb městem v reálném čase ovlivňuje průběh hry, kterou řídí fiktivní autoritářský „Král,“ jenž tvrdí, že zná jejich přání dřív než oni sami. Hra tak provádí diváky konkrétními pražskými místy poznamenanými gentrifikací a nutí je klást si otázky, jak algoritmy, digitální systémy a neviditelné struktury ovlivňují naše rozhodování i způsoby komunikace v současném městě.
Patří k nejpopulárnějším českým umělcům současnosti. A to nejen proto, že se mu podařilo vytvořit kubistický obraz Václava Havla, který se stal ikonickým. Adamu Štechovi se daří zachycovat drsnou i krásnou realitu způsobem, který oceňují odborníci i laici. A navíc jeho dílo poznáte na první pohled, jak potvrzují jeho nejnovější díla vystavená v brněnské Kalina Gallery.
Adam Štech: Starší obrazy byly divočejší, ty nové jsou osobnější
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Patří k nejpopulárnějším českým umělcům současnosti. A to nejen proto, že se mu podařilo vytvořit kubistický obraz Václava Havla, který se stal ikonickým. Adamu Štechovi se daří zachycovat drsnou i krásnou realitu způsobem, který oceňují odborníci i laici. A navíc jeho dílo poznáte na první pohled, jak potvrzují jeho nejnovější díla vystavená v brněnské Kalina Gallery.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.