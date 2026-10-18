Středověký dům zachránili téměř svépomocí. Dnes patří k nejhezčím místům ve Znojmě
Ve znojemském historickém centru stojí dům s kořeny ve 13. století, který Valerie a David Kozelští postupně obnovují už řadu let. Památkově chráněný objekt rekonstruovali z velké části svépomocí, zachovali původní historické prvky a doplnili je střídmým současným designem. Dnes Stará Pekárna funguje jako komorní boutique hotel a ukazuje, že i staletý dům může dostat nový život bez ztráty svého charakteru.
Ve znojemské Velké Mikulášské ulici stojí dům, který nepůsobí jako hotel. Spíš jako místo, do kterého někdo desítky let ukládal vrstvy času a pak měl dost trpělivosti je při rekonstrukci znovu odkrývat.
Stará Pekárna má kořeny ve 13. století a na první pohled je na ní nejzajímavější právě to, že se nesnaží být dokonale uhlazená. Gotické konstrukce, staré klenby, dřevo, omítky i novější zásahy tu vedle sebe zůstávají v přirozeném napětí. Současné vybavení je naopak střídmé a nechává vyniknout samotný dům.
Takto vypadala Stará Pekárna v roce 2021:
Za jeho dnešní podobou stojí Valerie a David Kozelští, kteří objekt koupili v roce 2015. Oba měli za sebou manažerskou kariéru a zkušenosti ze zahraničí, návrat na jižní Moravu ale postupně změnil i jejich životní plán. Místo rychlé rekonstrukce a jasně nalinkovaného hotelového projektu začali dům obnovovat po částech, podle toho, co při opravách odhalili a co si historická stavba sama vyžádala.
Dům, který si diktoval tempo
Památkově chráněné domy mají jednu vlastnost. Málokdy dovolí investorovi držet se původního harmonogramu. U Staré Pekárny se právě pomalost stala součástí výsledku. Některá rozhodnutí majitelé nechávali zrát měsíce a místo toho, aby všechny vrstvy sjednotili, snažili se je zachovat.
Rekonstrukce tak nebyla jednorázovým zásahem, ale dlouhodobým procesem. Některé části domu jsou hotové, jiné se dál proměňují. Právě tato neukončenost ale místu překvapivě sluší víc než dokonalá hotelová sterilita.
Stará Pekárna v roce 2026:
Historie, která nezůstala za sklem
Výjimečnost domu není jen v jeho stáří, ale v množství dochovaných konstrukcí. V průjezdu zůstala sklípková klenba, ve dvorní části gotická srubová konstrukce a další prvky, které připomínají, že dům nebyl po staletí muzeem, ale místem každodenního života.
Nové zásahy jsou proto záměrně tiché. Bílá, jednoduchý nábytek, minimum dekorací. Nic se nesnaží historii přehrát. Dům má zůstat hlavní postavou.
Znojmo jako kulisa i důvod, proč zůstat
Stará Pekárna funguje i díky tomu, kde stojí. Znojmo v posledních letech spojuje historickou architekturu, víno, gastronomii a současný design způsobem, který z něj dělá víc než jen zastávku na vinné trase. Nedaleko funguje Enotéka znojemských vín s interiérem od studia CHYBIK + KRISTOF a celé centrum staví na kontrastu starých domů a nových zásahů podobně jako samotná Pekárna.
Burčák už nemusí znamenat sladký nápoj v PET lahvi od stánku u silnice. V Mikulově se z něj stejně jako z vína stává součást moderní gastronomie. A není sám. Město pod Pálavou se v posledních letech proměnilo v jednu z nejzajímavějších gastronomických destinací jižní Moravy. Vedle vinařství tu rostou moderní restaurace, bistra, kavárny i podniky oceňované průvodcem Gault&Millau.
Burčák už není jen sladké pití z petky. V Mikulově ho povýšili jako víno a českou klasiku
Enjoy
Burčák už nemusí znamenat sladký nápoj v PET lahvi od stánku u silnice. V Mikulově se z něj stejně jako z vína stává součást moderní gastronomie. A není sám. Město pod Pálavou se v posledních letech proměnilo v jednu z nejzajímavějších gastronomických destinací jižní Moravy. Vedle vinařství tu rostou moderní restaurace, bistra, kavárny i podniky oceňované průvodcem Gault&Millau.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.