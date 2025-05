Sovětská sonda podle Rusů dopadla do Indického oceánu

Půltunová sovětská sonda Kosmos 482 ze 70. let minulého století už není na oběžné dráze Země. V sobotu ráno kolem osmé hodiny SELČ se měla rozpadla po vstupu do zemské atmosféry. Uvedlo to Evropské centrum trasování a dohledu nad vesmírem (EU SST). Podle ruské kosmické agentury Roskosmos kusy sondy dopadly do Indického oceánu.

„V roce 1972 vypuštěné kosmické zařízení Kosmos-482 přestalo existovat, opustilo oběžnou dráhu a dopadlo do Indického oceánu,“ uvedl Roskosmos podle ruské agentury RIA Novosti. Stalo se tak podle ní „západně“ od hlavního města Indonésie Jakarta.

Sondu vypustil Sovětský svaz do vesmíru kvůli průzkumu Venuše, ale vzhledem k poruše se nedostala z oběžné dráhy kolem Země. Byla navržena tak, aby vydržela vstup do husté atmosféry planety, proto vědci z EU SST nejprve odhadovali, že může přečkat návrat na Zemi.

Kulovitý aparát měl hmotnost 495 kilogramů a průměr 1,17 metru.

Sovětská sonda ze sedmdesátek se zřítí na Zemi. Nikdo neví, kam dopadne Enjoy Sovětská vesmírná sonda Kosmos 482, která v 70. letech minulého století mířila k Venuši, ale kvůli poruše se nedostala z oběžné dráhy kolem Země, v sobotu nekontrolovaně dopadne na zemský povrch. Evropské centrum trasování a dohledu nad vesmírem (EU SST) nevylučuje pád na pevninu včetně Česka, zároveň ale poznamenává, že je větší pravděpodobnost zřícení do oceánu či neobydlených oblastí.

