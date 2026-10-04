Generace Z sází na sport místo investic. Více než polovina přesunula peníze z portfolia na sázky
Sázky na sport mezi mladými Američany zdomácněly. Podle srpnového průzkumu investiční platformy Betterment sází 66 procent investorů z generace Z. Bank of America Institute zjistil, že tato generace v červenci tvořila téměř 50 procent veškeré online sázkové aktivity. Poprvé tak předstihla mileniály, a to v době mistrovství světa ve fotbale. Na trend upozornil web CNBC.
Sázet se dnes dá v USA skoro všude. Rozsudek amerického Nejvyššího soudu z roku 2018 dovolil státům povolovat sázkové kanceláře, které nyní fungují už ve 30 státech, píše v reportáži CNBC. Třeba na začátku loňského roku přibyly kontrakty na sportovní události na predikčních trzích. Jejich provozovatelé je označují za finanční obchody, nikoli sázky. Díky tomu se dostaly i do států bez legálních bookmakerů a k lidem mladším 21 let.
Kde končí sázka a začíná investice?
Tamní experty znepokojuje, že sázky a běžné investice jsou často v jedné aplikaci. Dan Egan z organizace Betterment pro CNBC upozornil, že sázka není aktivum, které roste spolu s ekonomikou a má kladný očekávaný výnos. Je podle něj pravým opakem dlouhodobého investování, protože vyžaduje neustálou pozornost.
Generace Z podle Bank of America vnímá sázky jako formu investice dvakrát častěji než průměr, kde to tvrdí 20 procent lidí. Betterment zjistil, že 52 procent mladých přesunulo peníze původně určené k investování do sázek. Dalších 26 procent v nich vidí součást své dlouhodobé finanční strategie. Průzkum BadCredit navíc ukázal, že 44 procent lidí začalo obchodovat na predikčních trzích kvůli vidině přivýdělku. Většina uživatelů sázkových kanceláří i těchto trhů přitom prodělává.
Své dělá i okolí. Spotřebitelská expertka Erica Sandberg z BadCredit upozorňuje, že se lidé chlubí výhrami, třeba 300 dolary za pět minut. O ztrátě 800 dolarů za měsíc mlčí. Domácnosti, které sázejí online, mají podle Bank of America medián zůstatku na účtu na 59 procentech hodnoty ostatních domácností.
Kdy z koníčku vzniká problém
Cynthia Grantová z Birches Health, která poskytuje online terapii závislosti na hazardu, vysvětluje, že se problém projevuje v práci, ve škole i ve vztazích. Za varovný signál považuje chvíli, kdy sázení začne narušovat běžné fungování. Amaura Kemmererová z poskytovatele podpory UWill připomíná, že k vývoji mladých patří vyšší chuť riskovat. I ti, kdo sázejí jen občas, podle ní pociťují negativní dopad na studium. Obě odbornice proto navrhují, aby univerzitní poradny řešily hazard stejně jako jiné závislosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.