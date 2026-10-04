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newstream.cz Enjoy Generace Z sází na sport místo investic. Více než polovina přesunula peníze z portfolia na sázky

Generace Z sází na sport místo investic. Více než polovina přesunula peníze z portfolia na sázky

hazard, online sázení, loterie, sázkovky
iStock
nst
nst
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Sázky na sport mezi mladými Američany zdomácněly. Podle srpnového průzkumu investiční platformy Betterment sází 66 procent investorů z generace Z. Bank of America Institute zjistil, že tato generace v červenci tvořila téměř 50 procent veškeré online sázkové aktivity. Poprvé tak předstihla mileniály, a to v době mistrovství světa ve fotbale. Na trend upozornil web CNBC.

Sázet se dnes dá v USA skoro všude. Rozsudek amerického Nejvyššího soudu z roku 2018 dovolil státům povolovat sázkové kanceláře, které nyní fungují už ve 30 státech, píše v reportáži CNBC. Třeba na začátku loňského roku přibyly kontrakty na sportovní události na predikčních trzích. Jejich provozovatelé je označují za finanční obchody, nikoli sázky. Díky tomu se dostaly i do států bez legálních bookmakerů a k lidem mladším 21 let.

Kde končí sázka a začíná investice?

Tamní experty znepokojuje, že sázky a běžné investice jsou často v jedné aplikaci. Dan Egan z organizace Betterment pro CNBC upozornil, že sázka není aktivum, které roste spolu s ekonomikou a má kladný očekávaný výnos. Je podle něj pravým opakem dlouhodobého investování, protože vyžaduje neustálou pozornost.

Generace Z podle Bank of America vnímá sázky jako formu investice dvakrát častěji než průměr, kde to tvrdí 20 procent lidí. Betterment zjistil, že 52 procent mladých přesunulo peníze původně určené k investování do sázek. Dalších 26 procent v nich vidí součást své dlouhodobé finanční strategie. Průzkum BadCredit navíc ukázal, že 44 procent lidí začalo obchodovat na predikčních trzích kvůli vidině přivýdělku. Většina uživatelů sázkových kanceláří i těchto trhů přitom prodělává.

Své dělá i okolí. Spotřebitelská expertka Erica Sandberg z BadCredit upozorňuje, že se lidé chlubí výhrami, třeba 300 dolary za pět minut. O ztrátě 800 dolarů za měsíc mlčí. Domácnosti, které sázejí online, mají podle Bank of America medián zůstatku na účtu na 59 procentech hodnoty ostatních domácností.

Kdy z koníčku vzniká problém

Cynthia Grantová z Birches Health, která poskytuje online terapii závislosti na hazardu, vysvětluje, že se problém projevuje v práci, ve škole i ve vztazích. Za varovný signál považuje chvíli, kdy sázení začne narušovat běžné fungování. Amaura Kemmererová z poskytovatele podpory UWill připomíná, že k vývoji mladých patří vyšší chuť riskovat. I ti, kdo sázejí jen občas, podle ní pociťují negativní dopad na studium. Obě odbornice proto navrhují, aby univerzitní poradny řešily hazard stejně jako jiné závislosti.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu

Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Trhy zatím Česku za rozpočtovou politiku nové vlády netrestají. Od loňských voleb zdražilo české desetileté půjčování o 80,9 bazického bodu, německé o 76,1, rozdíl je tedy pouhých 4,8 bodu. Hůře než Česko dopadlo 13 z 23 sledovaných zemí EU. Vysoký výnos tak vychází spíš z doby před volbami.

Finanční trhy zatím žádný český „dluhový armagedon“ nevyhlížejí. Od loňských parlamentních voleb, které se konaly přesně před rokem, zdražilo České republice desetileté půjčování prakticky stejně jako Německu, tedy evropskému etalonu fiskální důvěryhodnosti. Výnos českého desetiletého státního dluhopisu se za posledních dvanáct měsíců zvýšil o 80,9 bazického bodu, německého o 76,1 bazického bodu. Rozdíl představuje pouhých 4,8 bazického bodu, tedy 0,048 procentního bodu.

Pokud by finanční trhy skutečně v posledním roce propadaly obavám z rozpočtové politiky nové Babišovy vlády, mělo by se to projevit především výraznějším rozevíráním úrokové přirážky českého dluhu vůči Německu. Nic takového se tedy neděje.

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Dostupnost bydlení ve městech by mohlo podle oslovených odborných sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky, upustilo se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavební správě, podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby.

ČTK

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Naopak, 13 z 23 zemí EU, jejichž desetileté dluhopisy agentura Bloomberg sleduje a vykazuje, zaznamenalo proti Německu větší nárůst desetiletých výnosů než Česko (viz graf níže, vytvořený na základě dat agentury Bloomberg). Ve Francii činí rozdíl proti Německu 60 bazických bodů, v Bulharsku 47,6, na Kypru 42,2 a v Lotyšsku 38,3 bodu. Hůře než Česko vycházejí rovněž Řecko, Belgie, Itálie, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Portugalsko a Španělsko.

Ještě výmluvnější je statistické srovnání celé skupiny 23 zemí EU. Prostý průměr změny výnosu proti Německu činí přibližně 4,75 bazického bodu. České 4,8 bodu je tedy prakticky přesně průměr sledované skupiny. Medián přitom dosahuje 12,4 bodu, takže Česko se nachází dokonce pod touto střední hodnotou. A pokud země nevážíme všechny stejně, ale zohledníme jejich ekonomickou velikost, vychází průměr ještě podstatně výše, kolem 16 bazických bodů. Při vážení velikostí veřejného dluhu je přibližně 25 bazických bodů.

Těžko tudíž lze tvrdit, že by trhy během uplynulého roku Česko za jeho rozpočtovou politiku trestaly.

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Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Což ovšem neznamená, že český stát financuje svůj dluh levně. Naopak. Výnos jeho desetiletého dluhopisu přesahuje pět procent a je výrazně vyšší než německý. Je ale třeba oddělit dvě zcela rozdílné věci: dlouhodobou úroveň úroku a jeho změnu od voleb.

Poměrně vysoká výchozí úroveň českých výnosů existovala již před vznikem nynější vlády i před zmíněnými volbami, z nichž vzešla. Je výsledkem předchozího inflačního vývoje, vyššího tempa ekonomického růstu v ČR, vyšších úrokových sazeb České národní banky, odlišné měnové politiky, existence kurzového rizika koruny, velikosti a likvidity českého dluhopisového trhu i dřívějšího vývoje veřejných financí. Už při nástupu současné vlády si český stát půjčoval podstatně dráže než Německo.

Lze samozřejmě diskutovat, zda dnešní rozpočtová politika vytváří rizika pro budoucnost. Pokud by schodky zůstávaly dlouhodobě příliš vysoké, může se riziková přirážka českého dluhu zvýšit. Nelze ale dnešní vysokou úroveň českých úroků jednoduše vydávat za účet vystavený finančními trhy nové vládě.

Data od voleb zatím říkají něco jiného: Česku zdražilo půjčování vůči Německu o pouhých pět bazických bodů, prakticky stejně jako v průměru sledovaným zemím EU a výrazně méně, než odpovídá jejich mediánu.

Pokud existuje důkaz, že trhy Česko po volbách za rozpočtovou politiku trestají, v desetiletých výnosech jej zatím hledat nelze.

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Svrhnutí vlády? Babišův triumf, fiasko opozice. A Turek je zase na koni

Filip Turek a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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Událostí týdne byl pokus opozice svrhnout vládu, vyjádřit jí nedůvěru. Byl to od začátku pokus marný, věděla to opozice i koalice. Účelem zasedání Sněmovny však neměl být pád vlády. Mělo se z toho stát předvolební rétorické divadlo. Na plné čáře vyhrál Babiš. A Turek? Ten nemusí dělat vůbec nic, a pořád je ho všude plno.

Jan Grolich, šéf lidovců a vycházející hvězda české politiky, hejtman Jihočeského kraje, kandidát na Senátora, ačkoliv není poslancem, nechal přes svoji stranu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny s jediným bodem, vyjádření nedůvěry vládě. Stal se z toho třídenní maraton, řeč střídala řeč, výsledek byl předem dán.

Po 28 hodinách jednání roztaženého do tří dnů hlasovalo pro svržení vlády pouze 83 opozičních poslanců. Nikoho z koalice na svoji stranu nepřetáhli, a ještě si devět poslanců opozice dalo při údajně klíčovém hlasování volno. Takhle se revoluce nedělá.

Účel schůze neměl být položit vládu, opozice dobře ví, že na to nemá kapacitu. Před komunálními a senátními volbami to mělo být plénum, kde dostane Babiš na frak. Nestalo se. Babiš zcela ovládl arénu, vyjmenoval milion a jeden úspěch vlády, na opozici nenechal nit suchou.  Z marketingového hlediska se záměr opozice proměnil v absolutní politické fiasko.

Je otázkou, jak se řeči lídrů ANO projeví ve volebních výsledcích. Obce si Babiš uhájí, jde mu o Senát a o Prahu. V Praze s ním nikdo moc nechce, ostatní politické strany se obávají, že by dosud nedobytnou pevnost, mraveniště různých zájmů, chtěl řídit manažersky a vycucnout jí peníze, 200 miliard korun, určené na velké stavby. Při případném úspěchu ANO v Praze ho ostatní strany rády obejdou.

V senátních volbách má větší šanci, ANO obhajuje jediný mandát, může jedině získat. Senát je další pevnost, o kterou Babiš usiluje. Možná si tentokrát ukrojí větší dílek, zatím ho však neovládne.

Turkovo nové dno

Jako obvykle, přes všechno důležité dění, si hlavní díl pozornosti opět ukořistil Filip Turek. V červenci sejmul v centru Prahy ve svém mercedesu zdravotnické auto, nyní policie oznámila, že nenašla trestný čin. Turek je opět na koni. Přestože řídil jako čuně, cítí se být nevinný a okamžitě se znovu navezl do prezidenta. Z něj se stala jeho celoživotní noční můra. Prezident je podle Turka zvyklý na kádrové posudky a lidové soudy. No, to auto skutečně řídit Turek.

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