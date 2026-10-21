Kaufland až ke dveřím. S Woltem rozjíždějí rozvoz, průměrná objednávka je za 800 korun
Nákup z Kauflandu už nemusí znamenat cestu do hypermarketu a tahání tašek domů. Řetězec rozšiřuje spolupráci s Woltem, přes který si zákazníci mohou objednat potraviny i drogerii ze 17 prodejen v šesti českých městech. Do konce listopadu přibudou další dvě. Pilotní provoz přitom ukázal, že lidé službu využívají i k větším nákupům: průměrně utratili 800 korun.
Pečivo, zelenina, mléko i zásoby na víkend. Kaufland po pilotním testování rozvozu v Praze oficiálně spouští spolupráci s platformou Wolt v širším rozsahu. V aplikaci nabízí přibližně 10 500 položek, od čerstvých a chlazených potravin po drogerii a další spotřební zboží.
Pro zákazníky jde o další možnost, jak obstarat nákup bez návštěvy prodejny. Kauflandu partnerství otevírá cestu k lidem, kteří si chtějí zboží nechat přivézt, zatímco Wolt rozšiřuje nabídku pro každodenní nákupy domácností.
„V Kauflandu neustále hledáme cesty, jak být zákazníkům ještě blíže a usnadnit jim každodenní nákupy. Partnerství s Woltem propojuje naši silnou síť prodejen a široký sortiment s moderní logistikou,“ říká generální ředitel Kauflandu ČR Sven Reinhard.
Košík za osm stovek. Největší zájem je před večeří
Podle údajů firem dosahovala průměrná hodnota objednávky při pilotním provozu v pražských prodejnách 800 korun. Nejvíce objednávek přicházelo mezi 16.30 a 19. hodinou, tedy v době návratů z práce a příprav večeře.
V nákupech převažovaly čerstvé potraviny, pečivo a mléčné výrobky. Mezi nejčastěji objednávané položky patřily banány, salátové okurky, keříková rajčata, mléko, plátkový eidam, rohlíky a kaiserky. Zájem byl také o proteinové, veganské a vegetariánské výrobky.
Technologie, lokální rozhodování a férovost – to jsou tři pilíře, které podle Matka Katance stojí za úspěchem Woltu. „Nejdůležitější je zůstat spolehliví i v těžkých časech,“ říká šéf pro střední a východní Evropu. Wolt mění e-commerce. „Už dávno nejsme jen rozvážková služba,“ říká Katanec s tím, že firma chce určovat tempo digitální transformace evropského maloobchodu.
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Zprávy z firem
Technologie, lokální rozhodování a férovost – to jsou tři pilíře, které podle Matka Katance stojí za úspěchem Woltu. „Nejdůležitější je zůstat spolehliví i v těžkých časech,“ říká šéf pro střední a východní Evropu. Wolt mění e-commerce. „Už dávno nejsme jen rozvážková služba,“ říká Katanec s tím, že firma chce určovat tempo digitální transformace evropského maloobchodu.
„Velikost nákupů i to, co zákazníci vkládali do košíků, potvrdilo, že lidé jen nedoplňují zásoby na poslední chvíli, ale dělají velké rodinné i víkendové nákupy a oceňují široký sortiment pod jednou střechou,“ uvádí Jakub Kacera, vedoucí retailu společnosti Wolt pro střední Evropu.
Zveřejněná čísla se vztahují k pražskému testování. Firmy zatím neuvedly počet objednávek ani to, jak často se zákazníci k rozvozu vraceli.
Letákové akce ano, rozhoduje ale konečný účet
Nabídka v aplikaci se má aktualizovat každý týden. Zahrnuje také vybrané akční položky z letáku, české výrobky privátní značky K-Jarmark a sezonní sortiment. Neznamená to však automaticky, že přes Wolt půjde využít každou akci dostupnou v kamenné prodejně. Firmy oznámily zařazení vybraných letákových nabídek.
Při porovnávání s běžným nákupem je navíc potřeba sledovat celkovou částku. Wolt podle svých podmínek účtuje vedle ceny zboží také dopravu, servisní poplatek a případně další poplatky uvedené ve službě. Cena doručení se může mezi objednávkami měnit například podle vzdálenosti a poptávky.
O návratu elektronické evidence tržeb slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno necelá polovina. Podle průzkumu Visa a Global Payments se většina těch, kteří o obnovení EET vědí, dosud nezačala připravovat. Nejmenší podnikatelé se obávají především další administrativy. Právě jim chce Global Payments nabídnout systém, který vedle evidence plateb pomůže také se zásobami, přehledem prodejů a řízením provozoven.
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Zprávy z firem
O návratu elektronické evidence tržeb slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno necelá polovina. Podle průzkumu Visa a Global Payments se většina těch, kteří o obnovení EET vědí, dosud nezačala připravovat. Nejmenší podnikatelé se obávají především další administrativy. Právě jim chce Global Payments nabídnout systém, který vedle evidence plateb pomůže také se zásobami, přehledem prodejů a řízením provozoven.
Prakticky proto dává smysl před potvrzením objednávky porovnat celý účet včetně dopravy a zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu. Samotná přítomnost zboží z letáku ještě neříká, kolik domácnost za doručený nákup nakonec zaplatí.
Kde už kurýři nakupují a co přibude
Rozvoz nyní funguje ze 17 prodejen v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci a Zlíně. Největší zastoupení má hlavní město: zapojeny jsou pobočky Vypich, Podbaba, Hloubětín, Barrandov, Křeslice, Palmovka, Michle, Horní Měcholupy a Kobylisy.
Češi dál utrácejí víc než před rokem, tempo růstu maloobchodu ale v srpnu zpomalilo. Tržby bez prodeje a oprav aut meziročně vzrostly o 4,3 procenta, zatímco v červenci to bylo 5,1 procenta. Nejvíc se dařilo internetovým obchodům, slabší byly naopak pohonné hmoty a motoristický segment.
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Češi dál utrácejí víc než před rokem, tempo růstu maloobchodu ale v srpnu zpomalilo. Tržby bez prodeje a oprav aut meziročně vzrostly o 4,3 procenta, zatímco v červenci to bylo 5,1 procenta. Nejvíc se dařilo internetovým obchodům, slabší byly naopak pohonné hmoty a motoristický segment.
V Brně jde o Židenice a Ponava, v Ostravě o Mariánské Hory a Porubu, v Plzni o Roudnou a Košutku. V Olomouci je zapojena prodejna Neředín a ve Zlíně Vršava. Během listopadu mají přibýt pražské pobočky Modřany a Jarov, čímž se počet zvýší na 19.
Dostupnost pro konkrétní adresu si zákazník ověří v aplikaci Wolt. Zapojení prodejny totiž samo o sobě neznamená, že kurýr doručí nákup na libovolnou adresu v daném městě.
Wolt sleduje také nástup EET 2.0
Vedle rozšiřování nabídky řeší platforma i chystané změny v evidenci tržeb. Ministerstvo financí počítá se spuštěním EET 2.0 od 1. ledna 2027. Sněmovna v září přehlasovala Senát a potvrdila podobu zákona zahrnující kontaktní platby v hotovosti i kartou či QR kódem. Platby uskutečněné na dálku mají podle ministerstva zůstat mimo evidenci.
„Vývoj okolo EET 2.0 samozřejmě sledujeme a případné nové legislativní požadavky analyzujeme. Jako technologická platforma jsme zvyklí reagovat na změny v regulatorním prostředí a přizpůsobovat jim naše fungování,“ uvedl Tomáš Kubík, vedoucí komunikace Woltu pro Česko a Slovensko.
Pro posouzení dopadů tak bude podstatný konkrétní způsob přijetí platby. Samotné doručení nákupu kurýrem nelze zaměňovat s platbou při osobním kontaktu. Wolt zatím v poskytnutém vyjádření žádné konkrétní změny pro zákazníky neoznámil.