Vinted čistí tržiště od kradeného zboží
Luxusní kabelky, značkové oblečení, kosmetika nebo parfémy. Zboží, které zřejmě pochází z obchodů vyrabovaných během víkendových nepokojů ve Francii, se začalo objevovat na internetových tržištích. Oblíbená platforma Vinted proto zpřísnila kontroly, odstraňuje podezřelé nabídky a hrozí trvalým zablokováním účtů. Do řešení problému se zapojila také francouzská vláda, která požaduje spolupráci internetových prodejců s policií. Informovaly o tom BBC a Reuters.
Víkendové rabování francouzských obchodů má pokračování na internetu. Krátce po násilných protestech proti rostoucím životním nákladům se na online tržištích začaly objevovat nabídky značkového oblečení, luxusních doplňků, kosmetiky a dalšího zboží, u kterého existuje podezření, že pochází z vyrabovaných prodejen.
Jednou z platforem, na nichž se podezřelé inzeráty objevily, je Vinted, oblíbené internetové tržiště s použitým oblečením a dalšími produkty, které hojně využívají také čeští zákazníci.
Společnost oznámila, že proti prodeji možná kradeného zboží začala okamžitě zasahovat. Posílila kontrolu inzerátů a podezřelé nabídky odstraňuje.
Značkové oblečení, kabelky či kosmetika zřejmě pocházející z vyrabovaných francouzských obchodů se objevují na internetových tržištích včetně Vintedu. Rozsah přeprodeje zatím není znám. Přestože česká a francouzská část platformy nejsou přímo propojeny, prostřednictvím dalších prodejců se může zboží dostat i k českým zákazníkům.
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Názory
Značkové oblečení, kabelky či kosmetika zřejmě pocházející z vyrabovaných francouzských obchodů se objevují na internetových tržištích včetně Vintedu. Rozsah přeprodeje zatím není znám. Přestože česká a francouzská část platformy nejsou přímo propojeny, prostřednictvím dalších prodejců se může zboží dostat i k českým zákazníkům.
„Prodej kradeného zboží nebo jeho nabízení je na platformě Vinted přísně zakázán a uplatňujeme vůči tomu nulovou toleranci,“ uvedl mluvčí společnosti podle agentury Reuters.
Vinted zároveň varoval, že uživatelům porušujícím pravidla hrozí sankce včetně trvalého zablokování účtu. Společnost spolupracuje s francouzskými úřady a policií a upravuje své kontrolní mechanismy tak, aby dokázala podezřelé nabídky rychleji odhalovat.
Luxusní zboží za zlomek ceny
Na sociálních sítích se podle zahraničních médií začaly objevovat snímky podezřelých inzerátů krátce po víkendových nepokojích. Nabízeny byly například značkové kabelky, parfémy, kosmetika nebo sběratelské předměty. Některé produkty se prodávaly za výrazně nižší ceny, než je jejich běžná maloobchodní hodnota.
Podle britské rozhlasové stanice LBC se mezi podezřelými nabídkami objevily také kosmetické produkty ze Sephory, jejichž balení se nabízela za pouhých deset eur. Samotná nízká cena však ještě neprokazuje, že jde o kradené zboží.
Vinted zatím nezveřejnil počet odstraněných inzerátů ani rozsah podezřelých prodejů.
Francie po víkendové vlně násilností a rabování zavádí noční zákazy vycházení v Paříži, Lille a dalších městech. Opatření mají zabránit opakování nepokojů, při nichž demonstrace proti drahotě přerostly v útoky na obchody a střety s policií. Poškozeny nebo vyrabovány byly přibližně tři tisíce podniků. Premiér Sébastien Lecornu slibuje obnovení pořádku všemi dostupnými prostředky a nevylučuje ani vyhlášení výjimečného stavu, píše Reuters.
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Politika
Francie po víkendové vlně násilností a rabování zavádí noční zákazy vycházení v Paříži, Lille a dalších městech. Opatření mají zabránit opakování nepokojů, při nichž demonstrace proti drahotě přerostly v útoky na obchody a střety s policií. Poškozeny nebo vyrabovány byly přibližně tři tisíce podniků. Premiér Sébastien Lecornu slibuje obnovení pořádku všemi dostupnými prostředky a nevylučuje ani vyhlášení výjimečného stavu, píše Reuters.
Francouzská vláda si předvolala internetové platformy
Do boje proti přeprodeji kradeného zboží se zapojily také francouzské úřady. Ministři odpovědní za obchod a digitální technologie svolali jednání se zástupci internetových platforem Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta a TikTok.
Požadují, aby společnosti bezodkladně odstraňovaly podezřelé nabídky a pomáhaly identifikovat osoby, které se snaží na rabování vydělat.
Francouzský deník Le Monde uvedl, že některé pochybné inzeráty zveřejněné během pondělí zmizely během několika minut. Současně však upozornil na obtížnost rozlišování mezi legálním přeprodejem a nabídkami skutečně kradeného zboží.
Na situaci reagovala také společnost eBay. Podle svého vyjádření zatím nezaznamenala prokazatelný nárůst inzerátů souvisejících s francouzským rabováním. Uvedla však, že spolupracuje s vyšetřovateli a při potvrzení prodeje kradeného zboží odstraňuje nabídky a postihuje příslušné prodejce.
Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.
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Politika
Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.
Rabování zasáhlo tisíce obchodů
Podle představitelů francouzských podnikatelů zasáhly nepokoje více než dva tisíce provozoven. Vládní údaje hovoří až o třech tisících poškozených nebo vyrabovaných podnicích.
Terčem útoků se staly také obchody s luxusním zbožím. Poškozené byly podle agentury Reuters výlohy prodejen značek Dior, Rolex, Louis Vuitton nebo Ralph Lauren. Rabování zasáhlo rovněž prodejnu fotbalového klubu Olympique de Marseille v historickém centru města.
Francie zažila jeden z nejbouřlivějších víkendů posledních let. Protesty proti rostoucím životním nákladům, do nichž se zapojilo přes půl milionu lidí, přerostly v rabování obchodů, požáry a střety s policií. Prezident Emmanuel Macron slíbil tvrdý postup proti výtržníkům, nepokoje však začínají mít i ekonomické důsledky. Francouzské akcie a dluhopisy oslabují, euro ztrácí a investoři se obávají dalšího prohloubení politické krize. Sociální napětí navíc roste také v dalších evropských zemích, upozorňuje agentura Bloomberg.
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Trhy
Francie zažila jeden z nejbouřlivějších víkendů posledních let. Protesty proti rostoucím životním nákladům, do nichž se zapojilo přes půl milionu lidí, přerostly v rabování obchodů, požáry a střety s policií. Prezident Emmanuel Macron slíbil tvrdý postup proti výtržníkům, nepokoje však začínají mít i ekonomické důsledky. Francouzské akcie a dluhopisy oslabují, euro ztrácí a investoři se obávají dalšího prohloubení politické krize. Sociální napětí navíc roste také v dalších evropských zemích, upozorňuje agentura Bloomberg.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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