Známý autobusový dopravce chce na burzu. Výrazně zlepšil hospodaření

Provozovatel autobusové dopravy FlixBus, který je známý i v Česku, vydělává. Její mateřská firma Flix se chce před vstupem na burzu představit v nejlepším světle.

Německý doporavce Flix v letos v prvním pololetí meziročně zvýšil tržby o polovinu v přepočtu na 21 miliard korun. Zisk před zdaněním činil 650 milionů korun. Před rokem byl podnik ve ztrátě. List Handelsblatt napsal, že pololetní výsledky firmě usnadní vstup na burzu.

Flix vlastní autobusové dopravce Greyhound v Severní Americe a FlixBus v Evropě. Služeb Flixu v pololetí využilo 36 milionů lidí, což je meziročně nárůst o více než polovinu. Počet cestujících se jen v Evropě zvýšil o tři čtvrtiny na více než 24 milionů.

"Flixu se úspěšně daří dosáhnout udržitelného a ziskového růstu,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Flixu André Schwämmlein. "Jsme na dobré cestě ve všech segmentech a v prvním pololetí jsme byli schopni výrazně rozšířit nabídku na mnoha trzích," dodal.

Firma už vybrala banky JP Morgan, Goldman Sachs a BNP, aby jí se vstupem na burzu pomohly. S jejími akciemi by se mohlo začít obchodovat v první polovině příštího roku, uvádějí zdroje Handelsblattu. První celoroční zisk podnik vykázal loni.

Dobývání Indie

Společnost nyní provozuje autobusové a vlakové služby ve více než 40 zemích, včetně České republiky. V Německu je také jedním z mála konkurentů železničního dopravce Deutsche Bahn. Autobusy Greyhound podle firmy v prvních šesti měsících roku přepravily zhruba pět milionů lidí.

Podle zdrojů Handelsblattu z finančních kruhů by společnost mohla být oceněna zhruba na čtyři miliardy eur. V posledním kole financování v červnu 2021 byl Flix oceněn asi na tři miliardy eur.

Firma, která zprvu před deseti lety začala nabízet autobusovou dopravu v Německu, se od té doby výrazně rozrostla. V říjnu 2021 převzala amerického autobusového dopravce Greyhound. V současné době Flix pracuje na rozšíření svého podnikání s autobusy do Indie. Byl by to jeho dvaačtyřicátý. Vlastní vlaky firma provozuje vedle Německa ještě ve Švédsku.

