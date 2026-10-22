Pražák kupuje od Šimáněho síť prodejen Uni Hobby. Ve hře jsou miliardy
Investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka dál rozšiřuje své aktivity v českém retailu. Od skupiny Unimex Jiřího Šimáněho kupuje síť 11 hobbymarketů Uni Hobby i nemovitosti, ve kterých prodejny sídlí. Hodnota transakce zveřejněna nebyla, dřívější odhad osloveného odborníka ale hovořil o třech až pěti miliardách korun.
Skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka kupuje od Unimexu Jiřího Šimáněho síť hobbymarketů Uni Hobby. Transakci nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ji řeší ve zjednodušeném řízení a rozhodnutí má vydat do 20 dnů. Přesnou hodnotu obchodu úřad nezveřejnil. Seznam Zprávy ale už v červnu informovaly, že by se kupní cena podle tehdejšího odhadu odborníka mohla pohybovat mezi třemi a pěti miliardami korun.
Kaprain nekupuje jen samotný maloobchodní řetězec. Součástí transakce je také společnost UH Stores, do níž Unimex vloží nemovitosti, ve kterých jednotlivé hobbymarkety sídlí. Pražákova skupina tak získá jak provozní část byznysu, tak budovy spojené s prodejnami.
PPF už patří O2 arena, teď si ukrajuje další kus jejího okolí. Od Kaprainu miliardáře Karla Pražáka kupuje balík firem, za nimiž stojí pozemky, kanceláře i připravované developerské projekty v Praze. Hodnota obchodu zůstává tajná, transakci už posuzuje antimonopolní úřad.
Kellnerová kupuje od Pražáka developerské projekty u O2 areny
Reality
PPF už patří O2 arena, teď si ukrajuje další kus jejího okolí. Od Kaprainu miliardáře Karla Pražáka kupuje balík firem, za nimiž stojí pozemky, kanceláře i připravované developerské projekty v Praze. Hodnota obchodu zůstává tajná, transakci už posuzuje antimonopolní úřad.
Kaprain získá 11 hobbymarketů
Uni Hobby v současnosti provozuje v Česku 11 prodejen. Řetězec prodává sortiment pro kutily, stavebnictví, zahradu a bydlení, od dřeva a elektromateriálu přes barvy, nářadí a sanitární zboží až po autopříslušenství.
Firma v roce 2025 utržila 3,57 miliardy korun a po zdanění vykázala zisk 261 milionů korun. Prodejny má v Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském a Zlínském kraji, po jedné pobočce také na Vysočině a v Karlovarském kraji.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Pražák dál rozšiřuje své impérium
Kaprain založil Karel Pražák v roce 2013. Skupina dnes podniká v šesti hlavních oblastech – průmyslu, nemovitostech, sportu a zábavě, financích, retailu a médiích. Zaměstnává téměř šest tisíc lidí a hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun.
Pokud antimonopolní úřad transakci schválí, Uni Hobby se stane další významnou součástí Pražákova podnikatelského portfolia.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.