Ojeté tesly zaplavují inzerci. Nabídka vzrostla šestkrát, přibývá i čínských aut
Nabídka ojetých aut na portálu TipCars se za dva roky rozrostla téměř o třetinu. Počet inzerovaných tesel stoupl více než šestinásobně a větší prostor získávají také čínské značky. U deseti nejsledovanějších modelů zároveň průměrná cena klesla na nejnižší úroveň od začátku sledování v roce 2021.
Na portálu TipCars bylo letos v září v nabídce 84 633 ojetých vozů, zatímco před dvěma lety šlo o 63 719 aut. Přestože většinu inzerce nadále tvoří zavedené evropské značky, její složení se postupně mění. Tesel bylo v září 2024 na portálu 93, letos už 575. Jejich podíl na celkové nabídce tak vzrostl z 0,15 na 0,68 procenta.
Posilují také další značky. Podíl čínského MG se za dva roky zvýšil z 0,12 na 0,41 procenta, tedy téměř na třiapůlnásobek. Španělská Cupra zvýšila své zastoupení z 0,22 na 0,52 procenta, což je více než dvojnásobek.
Ceny sledovaných ojetin jsou nejníž od roku 2021
Rozšiřování nabídky doprovází pokles TipCars Indexu, který sleduje deset nejvyhledávanějších modelů na portálu. V září poprvé sestoupil pod hranici 800 bodů a dosáhl hodnoty 792,7 bodu.
„Index klesá již několik měsíců po sobě, což naznačuje, že nabídka ojetých vozů na trhu zůstává vysoká a přibývají rychleji, než je zájemci stíhají kupovat,“ uvedl ředitel TipCars Marek Knieža. Podle něj byla nákupní aktivita výraznější v zimě, zatímco na jaře a v létě trh zpomalil.
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
Zprávy z firem
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Průměrné nabídkové ceny v září meziměsíčně klesly u šesti z deseti sledovaných modelů. Nejvýrazněji zlevnil Mercedes-Benz třídy E, a to o 6,2 procenta. Naopak BMW řady 3 zdražilo o 3,6 procenta. Průměrná cena za celou sledovanou desítku se dostala na nejnižší úroveň od začátku sledování indexu v roce 2021.
Počet inzerovaných aut těchto deseti modelů přitom vystoupal na rekordních 20 751. Nejvýrazněji se meziměsíčně rozšířila nabídka Škody Kodiaq, o 12,6 procenta. U Škody Superb naopak počet inzerátů klesl o pět procent.
Škoda dál zvyšuje náskok
Největší část nabídky portálu nadále připadá na Škodu. Její podíl za dva roky vzrostl z 24,03 na 26,91 procenta. Šlo o největší nárůst podílu ze všech značek. Druhý Volkswagen posílil z 10,88 na 11,33 procenta. Společně tak obě automobilky tvoří více než 38 procent nabízených ojetin.
Trh s ojetými vozy se v květnu znovu mírně přiklonil na stranu kupujících. TipCars Index klesl na 945,3 bodu, nejnižší hodnotu od loňského listopadu. Deset nejvyhledávanějších modelů sice meziročně většinou zlevnilo o 10 až 18 procent, nižší cena má ale často háček: typické nabízené vozy jsou starší a mají více najeto.
Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem
Zprávy z firem
Trh s ojetými vozy se v květnu znovu mírně přiklonil na stranu kupujících. TipCars Index klesl na 945,3 bodu, nejnižší hodnotu od loňského listopadu. Deset nejvyhledávanějších modelů sice meziročně většinou zlevnilo o 10 až 18 procent, nižší cena má ale často háček: typické nabízené vozy jsou starší a mají více najeto.
Třetí příčku si udrželo BMW, jeho podíl však klesl z 6,95 na 6,48 procenta. Počet inzerovaných vozů této značky přitom vzrostl, jen pomaleji než celková nabídka. Podobný vývoj zaznamenaly Ford a Audi.
Nejvýraznější pokles podílu mezi zavedenými značkami postihl Volvo. Jeho zastoupení se snížilo o 0,92 procentního bodu na 2,46 procenta a mírně ubylo i samotných nabízených vozů.
Podle Knieži ale z menšího počtu inzerátů nelze vyvozovat slabší zájem kupujících. „Nabídku ojetin ovlivňuje celá řada faktorů, od obměny firemních flotil až po rozhodování majitelů, kdy své auto nabídnou k prodeji,“ vysvětlil.
Čínské značky zatím rostou hlavně na trhu nových aut
Budoucí složení nabídky v autobazarech naznačují také registrace nových vozů. Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo od ledna do září v Česku registrováno 4 127 nových aut značek Omoda a Jaecoo. To je více než čtyřnásobek proti stejnému období loňského roku.
Chery za stejnou dobu zaznamenalo 1 124 registrací. U BYD počet meziročně vzrostl ze 123 na 877 vozů. Na TipCars jsou tyto značky zatím zastoupeny pouze desítkami aut. Leapmotor letos zaznamenal 431 registrací nových vozů, na portálu však měl jen šest inzerátů.
Do nabídky ojetin se růst prodejů nových značek promítá postupně, jak jejich první majitelé přistupují k výměně auta.
„Pokud si čínské značky udrží své postavení na českém trhu, můžeme očekávat, že se s nimi budou zákazníci postupně stále častěji setkávat i v autobazarech,“ uvedl Knieža.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.