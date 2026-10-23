Miliardář chce vyrábět geneticky modifikované psy pro armádu
Napůl pes, napůl kyborg? Palmer Luckey, zakladatel vojenské firmy Anduril, má nový byznysový projekt. Vybral od hvězdných amerických investorů peníze na projekt Warhound zaměřený na geneticky modifikované psy pro armádu či záchranné složky. Kromě modifikace DNA mají být psi obohaceni technologiemi.
Amerika chce dosáhnout světové převahy ve vojenství a jde na to všemi myslitelnými způsoby. Známý podnikatel, miliardář Palmer Luckey spolu s softwarovým podnikatelem Benem Lammem založil start-up na chov vojenských pracovních psů. Projekt teď získal 200 milionů dolarů od investorů včetně fondů Sequoia Capital a Ark Invest investorky Cathie Woodové, firmu to ohodnotilo na 1,2 miliardy dolarů, uvedl deník Financial Times.
Společnost Warhound chce navíc psy vybavovat pokročilými technologiemi, které jim zajistí „situační přehled na bojišti.“
Lamm, který plán s Luckeym vymyslel před 18 měsíci, projekt popsal jako „program typu Kapitán Amerika pro psy, který zároveň řeší skutečný problém v oblasti dobrých životních podmínek těchto zvířat“. Projekt přilákal největší investiční hvězdy Silicon Valley i mimo něj, včetně fondů Sequoia, Lux Capital, Franklin Templeton a In-Q-Tel, což je fond rizikového kapitálu založený CIA, který investuje do start-upů s přímým využitím pro zpravodajské operace a národní bezpečnost.
Nejdřív mamut, potom pes
Luckey (na snímku níže) je znám svým výstředním vystupováním a oblékáním, do povědomí se dostal jako tvůrce brýlí Oculus, který prodal Facebooku. Poté založil dronovou a AI vojenskou firmu Anduril, kterou mu financoval jeho blízký spolupracovník, kontroverzní financiér Peter Thiel. Lamm je neméně barvitá postava: jeho firma Colossal Biosciences se zabývá klonováním zvířat a „de-extinkcí“ (znovuoživením vyhynulých druhů), kterou popisuje jako „funkční uplatnění pokročilé technologie genové editace zaměřené na rekonstrukci DNA vyhynulé megafauny.“ Tvrdí, že aktuálně pracuje na znovuoživení mamuta srstnatého.
Právě technologie této firmy poslouží ke klonování a genetické úpravě pracovních psů. Podle Lamma by tato snaha měla zvýšit jejich výkonnost a být pro zvířata humánnější, jelikož velká část z nich v současnosti výcvik nedokončí.
„Náš nápad spočívá v tom: vzít ty nejlepší psy, uchovat jejich vzorky v biobance a naklonovat je. A kromě klonování tyto psy také geneticky upravit a zlepšit jejich dlouhověkost i výkonnost. To je zdravější jak pro psa, tak pro hasiče, policistu nebo vojáka,“ uvedl Lamm.
Meta Platforms spojila síly s Anduril Industries. Cílem je vyvíjení vojenské techniky budoucnosti na základě umělé inteligence. Ve hře jsou zatím například chytré vojenské helmy inspirované i počítačovými hrami. Klientem bude americká armáda.
Zuckerberg jde naplno do vojenského byznysu. S Andurilem budou vyvíjet futuristické armádní technologie
Zprávy z firem
Meta Platforms spojila síly s Anduril Industries. Cílem je vyvíjení vojenské techniky budoucnosti na základě umělé inteligence. Ve hře jsou zatím například chytré vojenské helmy inspirované i počítačovými hrami. Klientem bude americká armáda.
Anduril zase vyvine ochrannou výstroj a kybernetické prvky ke zvýšení výkonnosti psů.
„Nejlepší přítel člověka si zaslouží nejlepší technologie člověka,“ řekl Luckey. Cílem společnosti je nastartovat domácí, americkou produkci pracovních psů, z nichž většina v současnosti pochází od evropských chovatelů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.