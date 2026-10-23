Kožešinová velmoc končí s norky. Dánsko už farmám výjimku nevyjedná
Dánsko bývalo největším světovým vývozcem norkových kožešin. Nyní nechá odvětví definitivně zaniknout. Vláda oznámila, že nebude žádat o výjimku z evropského zákazu chovu norka amerického. Přednost podle ní dostane ochrana zvířat. V zemi po pandemii zůstalo jen sedm norkových farem.
Dánská vláda ustoupila od snahy zachovat domácí chov norků i po nástupu evropského zákazu. Rozhodnutí oznámilo ministerstvo pro ochranu přírody a zvířat, uvedl server The Copenhagen Post. Kodaň přitom původně s postupem Bruselu nesouhlasila a chtěla pro stávající farmy vyjednat výjimku, která by jim umožnila pokračovat v provozu.
„Dánsko se neuchází o zvláštní výjimku, na základě které by chov norků mohl pokračovat i poté, co v EU příští rok v srpnu začne platit jeho zákaz,“ oznámil resort. Podle ministra Christiana Rajberga Madsena není dlouhá historie odvětví dostatečným důvodem pro jeho zachování. „Musí také mít smysl pro společnost, hospodářství a zvířata,“ uvedl. Vláda se podle něj rozhodla dát přednost ochraně zvířat.
Zákaz přijde v roce 2027, farmy dostanou přechodné období
Evropská unie zařadila norka amerického v létě 2025 na seznam invazivních druhů. Zákaz jeho chovu začne platit v srpnu 2027, pro existující farmy ale bude platit dvouleté přechodné období. Oznámení dánské vlády tedy neznamená okamžité uzavření zbývajících provozů. Ukončuje však snahu zajistit jim další fungování na základě zvláštní výjimky.
Od milionů norků k sedmi farmám
Zásadní zásah do dánského kožešinového průmyslu přišel v listopadu 2020. Vláda tehdy nařídila utracení všech přibližně 15 milionů norků v zemi kvůli obavám z přenosu koronaviru z nakažených zvířat na lidi. Rozhodnutí se dostalo do světových médií, později se však ukázalo, že nemělo právní základ.
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Zprávy z firem
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V letech 2021 a 2022 byl chov norků v Dánsku zakázán. Úřady jej znovu povolily od začátku roku 2023, někdejší rozsah odvětví se ale neobnovil. K letošnímu srpnu v zemi fungovalo už jen sedm farem. Před rokem 2020 přitom Dánsko bylo největším vývozcem norkových kožešin na světě, přičemž nejvíce jich mířilo k odběratelům v Číně.
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