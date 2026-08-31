Katastrofa v Nepálu sílí. Téměř 5000 lidí se pohřešuje, mezi nimi stovky cizinců
Bilance ničivých povodní v Nepálu dál roste. Zahynulo nejméně 903 lidí, stovky cizinců jsou stále pohřešované a na obou stranách hranice s Tibetem se hledá zhruba 5000 lidí. Záchranářům práci komplikuje rozvodněná řeka, bažiny, zničené mosty i nedostatek vrtulníků.
V Nepálu je po ničivých povodních aktuálně pohřešováno nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Dnes to podle agentury Reuters uvedlo tamní ministerstvo zahraničí s tím, že dosud se podařilo zachránit 323 cizích státních příslušníků. Cizinci se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám či pouti na posvátný vrchol.
V důsledku povodně, kterou minulý týden způsobilo odtržení části himálajského ledovce, zahynulo v severním Nepálu nejméně 903 lidí. V taktéž zasaženém sousedním Tibetu podle čínských úřadů zemřelo 17 lidí. Na obou stranách hranice je pohřešováno zhruba 5000 lidí.
Některé oblasti jsou stále pod vodou
Záchranným týmům v Nepálu komplikuje práci obtížně přístupný terén, rozvodněná řeka a bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Některé oblasti jsou stále pod vodou, přičemž řeka Trišuli nadále mění směr toku. „Oblast, která byla včera suchá, je dnes zcela zaplavená,“ uvedl policejní důstojník, který koordinuje pátrací a záchranné práce.
Povodně zničily či silně poškodily přes 40 mostů. Záchranáři se k některým postiženým komunitám v odlehlých regionech mohou dostat pouze helikoptérami. „Jakmile jsou naši muži vysazeni, musejí ještě urazit velké vzdálenosti, aby mohli začít provádět pátrací a záchranné operace,“ uvedl důstojník. Helikoptér je podle něj ale málo, a proto se musí ihned vracet k dalším akcím.
Středeční ničivou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu pravděpodobně spustil mohutný sesuv ledu a hornin, který dočasně přehradil řeku a následně uvolnil obrovské množství vody. Vědci upozorňují, že oteplování a rychlé tání ledovců mohou vysokohorské svahy dále destabilizovat a zvyšovat riziko podobných řetězových katastrof.
Himálaj se mění v časovanou bombu. Tání ledu může spouštět ničivé řetězové katastrofy
Zprávy z firem
Středeční ničivou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu pravděpodobně spustil mohutný sesuv ledu a hornin, který dočasně přehradil řeku a následně uvolnil obrovské množství vody. Vědci upozorňují, že oteplování a rychlé tání ledovců mohou vysokohorské svahy dále destabilizovat a zvyšovat riziko podobných řetězových katastrof.
Nepálské ministerstvo zahraničí dnes požádalo mezinárodní společenství o pomoc, mimo jiné o specialisty a vybavení umožňující vyhledávání lidí pohřbených v sutinách.
V českém cestovatelském systému Drozd je podle dnešních informací pro Nepál zaregistrováno 22 lidí. Na čínském seznamu 261 pohřešovaných cizinců, který v neděli zveřejnila agentura Nová Čína, není Česká republika zmíněna.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.