Mladí mají zajímavé nápady. A firmy to dobře vědí
V rámci třetího ročníku Company Culture Competition radilo firmám celkem 107 studentských týmů. Výsledkem je řada konceptů, uplatnitelných v praxi. Z nápadů studentů mohou těžit zaměstnanci společností Oksystem, Ikea, Philip Morris, Mattoni 1873 či Tchibo.
Kampus Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (ČZÚ) v Praze-Suchdole před pár dny ožil významným studentským kláním. Nešlo o sportovní akci či matematickou olympiádu, ale finále Company Culture Competition. Tedy soutěže studentských týmů z celého Česka o to, kdo navrhne pětici firem nejlepší řešení respektive cestu k cíli, který chtějí zadavatelé dosáhnout v oblasti firemní kultury. Startovní výstřel zazněl letos v únoru.
Soutěž pořádala již potřetí Asociace korporátních ombudsmanů (AKO). „Na začátku jsme měli 27 týmů z šesti univerzit. Letos už to bylo 107 týmů ze 14 škol, ale ví se o nás na více než 30 vysokých školách po celé republice. Už můžeme s jistotou říct, že jsme největší soutěží svého druhu v ČR,“ říká zakladatelka soutěže a ředitelka AKO Miroslava Jelínková.
Zájem studentů o soutěž podle ní roste díky atraktivitě firem, které jsou hlavními partnery a zadavateli soutěžních úkolů i silné podpoře ze strany škol.
Pro studenty je velmi motivující to, že získávají možnost navázat s firmami spolupráci a najít si tak třeba své budoucí zaměstnání. „Soutěží to nekončí. Firmy si tu vytipovávají studenty, kteří je zaujali,“ podotýká Jelínková. Společnost Tchibo si například mezi soutěžícími vyhlédla studenty, kteří by z pozice influencerů mohli pomáhat se získáváním nových mladých zaměstnanců. „Tchibo a Ikea jsou love brandy. Ale jsou tu i další firmy, které třeba nejsou tak známé, jako například OKsystem, ale i ty v rámci soutěže mezi studenty vzbuzují velký zájem a vzájemná komunikace už probíhá, a to je náš cíl,“ doplňuje konzultantka AKO Anna Marešová.
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Zajímavé jsou pro studenty také ceny, které vítězné týmy získávají. Letos to vedle vstupenek na hudební festivaly, slevy na nákupy zboží u partnerských firem, poukazů na odborné vzdělávání byly například elektronika či kávovary. V předchozích ročnících byly ve hře dokonce iPhony.
Chceme omladit tým, vybudovat interní komunikaci budoucnosti
Zadání dostali soutěžní týmy účastnící se třetího ročníku soutěže formou případových studií od společností Ikea, Philip Morris, Mattoni 1873, OKsystem a Tchibo.
„Jak omladit tým, který drží značku Tchibo na vrcholu už desítky let? Dokážete přitáhnout generaci Z do firmy, která kombinuje kávu, retail i inovace? Zvednete hozenou rukavici a pomůžete Tchibu vytvořit firemní kulturu 21. století a stát se magnetem pro mladé talenty?“, zněla jedna z výzev, kterou firmy doprovodily svoje zadání soutěžním týmům.
Tabákový gigant Phillip Morris šel do soutěže s požadavkem vytvořit návrh „komunikace budoucnosti pro firmu, která mění celý tabákový průmysl. Vaším úkolem je propojit výrobu, terén i moderní kanceláře ve Philip Morris ČR tak, aby všichni táhli za jeden provaz,“ vyzval studenty.
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Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v Civilizačním deníku Tereza Zavadilová.
Mattoni 1873 otevřelo studentům téma spolupráce napříč velmi odlišnými světy jedné firmy. Největší výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě hledal způsob, jak ještě lépe propojit zaměstnance z kanceláří s lidmi ve výrobě a provozu. Zadání mířilo na hledání řešení, které nebude jen technologickou novinkou, ale skutečně podpoří každodenní komunikaci, důvěru a pocit sounáležitosti napříč firmou. Tuto případovou studii vyhrál tým „Kapky inovace“ z Panevropské univerzity.
OKsystem pak studentům zadal výzvu z oblasti, která dnes rezonuje napříč celým HR světem – jak efektivně využít umělou inteligenci a automatizaci v personalistice, ale přitom neztratit lidský rozměr. Úkolem bylo navrhnout, kde může AI personalistům uvolnit ruce, zjednodušit procesy a zlepšit zaměstnaneckou zkušenost, aniž by utrpěla důvěra, empatie a osobní přístup.
Firemní kulturu společnosti během finále představila Eva Vodenková, personální a provozní ředitelka OKsystem, společně s Jiřím Szewieczkem, který ve společnosti vede inovační jednotku OKlab. Právě jejich vystoupení ukázalo, jak intenzivně se firma tématu inovací, AI a budoucnosti práce věnuje.
Zadání společnosti OKsystem nakonec ovládl tým studentů z Jihočeské univerzity, jehož řešení uspělo nejen u odborné poroty. Díky kvalitě prezentace a síle návrhu získal také nejvyšší počet hlasů publika v soutěži o nejlepší prezentaci dne.
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Průvodce pro nové zaměstnance
Nábytkářský gigant Ikea, jak na finálovém klání uvedla regionální manažerka pro lidské zdroje a firemní kulturu pro Česko, Slovensko a Maďarsko Eva Malá Beluská, řeší, jak si udržet mladé zaměstnance v době takzvaného onboardingu, tedy začleňování nové posily do firmy. V rámci svých interních průzkumů zjistili, že v průběhu prvních měsíců ve firmě odcházejí hlavně zaměstnanci ve věku 22 až 24 let. Co s tím? Vítězný tým z Jihočeské univerzity připravil digitalizovaného průvodce procesem onboardingu. Nový zaměstnanec se jejím prostřednictvím může online dozvídat veškeré potřebné informace o tom, co ho čeká první den, co si má obléknout, kam a kdy má jít (preboarding). Jaké úkoly jej čekají, že musí například absolvovat školení bezpečnosti práce a požární ochrany, přičemž přiloženy budou potřebné dokumenty i videa. Dále bude zaměstnanec informován o svých úkolech na každý den a jak v jejich plnění postupuje v čase. V aplikaci také uvidí své kolegy a svého mentora a také organigram firmy. Aplikace také ukáže, na jaké benefity zaměstnanec díky splnění úkolů dosáhl.
Vedle onboardingu v IKEA byly velmi zajímavé i návrhy studentů pro Philip Morris ČR, kde bylo hlavním tématem nastavení interní komunikace budoucnosti. Výzvou bylo propojit zaměstnance ve výrobě, v terénu i v moderních kancelářích tak, aby všichni měli přístup ke stejným informacím a cítili se součástí jednoho týmu. Právě zde studenti často přicházeli s návrhy kombinujícími chytré digitální nástroje s důrazem na lidskou a srozumitelnou komunikaci. I zde padalo mnoho zajímavých a inspirativních návrhů.
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Právničky ambasadorky
Kamila Stinglová a Sabina Šebová, studentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se soutěže zúčastnily už loni. Jejich návrh marketingové strategie pro společnost Sazka si u soutěžní poroty vysloužil první cenu a u pořadatelské organizace AKO pak roli ambasadorek soutěže, kterou naplňují ve svém volném čase prostřednictvím sociálních sítí.
Letos soutěžily pod vlajkou Tchiba, které si dalo za cíl omladit své týmy. „Vedle schůzek s personalisty a experty z marketingu, kde nám představili firemní kulturu, jsme strávily asi půl dne na jedné z prodejem, abychom mohly navnímat prostředí a atmosféru,“ popisuje Kamila Stinglová. Výstupem jejich práce byla i v tomto případě strategie marketingu a propagace, postavená na osobním brandu. „Zpracovaly jsme to tak, aby se influencerem mohl stát kterýkoliv zaměstnanec. Spousta lidí z naší generace se jím od malička touží stát,“ říká Stinglová. Hlavním cílem nebylo propagovat firmu, nýbrž poodhalit pracovní rutinu zaměstnanců a jejich přirozené propojení s firemní kulturou i mimo pracovní dobu. „Vyzdvihly jsme rozmanitost zaměstnání v Tchibu. Práce tam neznamená stát celou dobu za pokladnou. Vedle baristy tam zaměstnanec může dělat i třeba módního guru,“ uvádí jako příklad Sabina Šebová.
Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
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Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Vztahy zaměstnanec – zaměstnavatel
AKO vznikla v roce 2021 s cílem propagovat firemní kulturu a zlepšovat vztahy mezi zaměstnanci a managementem. „S nápadem založit Asociaci přišel pan Leoš Vrbata, majitel společnosti FILIPA, který mě oslovil, abych pro něj pracovala jako firemní ombudsman. Což byla věc, s níž jsem měla zkušenosti, a dokonce jsem toto téma zpracovávala ve své diplomové práci,“ popisuje Miroslava Jelínková.
FILIPA se pak stala zakládajícím členem Asociace a nad soutěží CCC drží patronát. „Je to logisticko výrobní firma, která primárně zaměstnává handicapované zaměstnance, o to více je třeba se o vztahy na pracovišti starat,“ říká šéfka AKO.
A výsledek? Ideálním výsledkem práce ombudsmana není jen vyřešený podnět, ale prostředí, ve kterém se lidé nebojí mluvit otevřeně a problémy se řeší včas. „Skutečným úspěchem je firemní kultura postavená na důvěře, respektu a zdravé komunikaci,“ podtrhuje Miroslava Jelínková.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.