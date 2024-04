Američtí senátoři hlasují o zákazu TikToku. Vadí jim možnost zneužívání dat

V případě schválení zákona bude muset majitel TikToku své americké operace uzavřít anebo najít kupce. Ani jedno nebude jednoduché.

Američtí senátoři by mohli ještě tento víkend hlasovat o návrhu zákona, který čínského vlastníka sociální sítě TikTok, společnost ByteDance, pravděpodobně postaví před těžkou volbu. Prodat svůj podnik ve Spojených státech nebo ho zavřít.

Obavy, že by data o milionech Američanů mohla skončit v rukou čínské vlády, vedly k úsilí Kongresu oddělit TikTok od společnosti sídlící v Pekingu. TikTok se brání, že ByteDance není agentem Číny ani žádné jiné země. ByteDance také trvá na tom, že to není čínská firma, a poukazuje na mnoho globálních investičních firem, které vlastní 60 procent společnosti.

Útok na malé děti

Ale mimořádný úspěch aplikace v USA z ní udělal další bod vzplanutí mezi Washingtonem a Pekingem. Podle výzkumu Pew Research Center přibližně 170 milionů Američanů pravidelně používá TikTok. To zahrnuje 6 z 10 mladších třiceti let, z nichž pětina tvrdí, že jsou na něm téměř neustále, Více než 40 procent uživatelů ve Spojených státech uvádí, že je to jejich pravidelný zdroj zpráv.

Senátoři se potýkají s tím, že zákaz TikToku by mohl být napaden jako porušení svobody slova. Donutit ByteDance k prodeji aplikace je zdánlivě jednodušší, ale i tato možnost naráží na překážky.

Za prvé, analytici říkají, že Peking se pokusí ze všech sil zastavit prodej. Ještě větší otázkou ale je, ale kdo by si vůbec mohl dovolit koupit americké operace TikToku, které by podle některých odhadů mohly stát až 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Podle deníku Financial Times TikTok loni ve Spojených státech utržil 16 miliard dolarů, ale globálně je firma stále ztrátová.

Před lety se mluvilo například o amerických technologických gigantech Microsoftu či Oraclu, ale zdá se, že ty jsou nyní mimo hru. Texaský Oracle ale od roku 2022 spravuje data amerických uživatelů, což americkým politikům prozatím stačilo jako ústupek v rámci ochrany dat amerických uživatelů.

Zájemci se hlásí

Aktuálně se prvním veřejným zájemcem stal Steven Mnuchin, investiční bankéř, který působil ve vládě Donalda Trumpa na postu ministra financí. „Myslím, že by tento zákon měl projít. Takováto věc musí být pod kontrolou amerického byznysu,“ prohlásil k projednávanému zákonu Mnuchin pro CNBC. Druhým zájemcem je americká videoplatforma Rumble, která je zvlášť oblíbená mezi příznivci konzervativních idejí. Rumble slovy svého CEO Chrise Pavlowského svůj zájem zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter). Podle serveru Axios jsou nejlogičtějšími kupci americké části TikToku nečínští investoři ByteDance. Tedy hlavně investiční společnosti General Atlantic, Sequoia Capital a Susquehanna International Group.

Jakýkoliv zájemce bude ale potřebovat silný žaludek. I kdyby ByteDance prodával se slevou ze zmíněných 100 miliard dolarů, je to stále obrovská částka za firmu, která negeneruje žádný zisk.

