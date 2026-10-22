Jsem Pánu Bohu vděčný, že mohu pro Prahu stavět nové budovy, říká miliardář Radim Passer
Třicet let buduje jeden z nejbohatších Čechů, developer Radim Passer, jednu úzkou lokalitu blízko centra hlavního města, pražskou Brumlovku. Místo plné kanceláří, sídlí tam například ČEZ. Nyní se Passer posunul i k bydlení, v nově stavěné budově Orion nabídne kromě 28 tisíc metrů kanceláří také 134 nájemních bytů.
Budova Orion má být posledním z projektů, který má v oblasti Brumlovky vzniknout. Radim Passer se na toto místo zafixoval, ale prostor je již z hlediska možností výstavby vyčerpán. Budova Orion vznikne, pro lidi znalé místa, na místě bývalých tenisových kurtů, dříve známého tenisového střediska Brumlovka. Sportovci dostali výměnou nové prostory, Passer nyní zahajuje stavbu.
Orion bude multifunkčním projekt. Po budově Hila se tak jedná o druhý projekt, který nabídne kombinaci administrativních prostor, nájemních bytů a obchodů. V nejvyšším bodě až devítipodlažní Orion na rozhraní ulic Vyskočilova a Michelská s celkovou plochou 28 tisíc metrů poskytne kancelářské prostory, obchodní jednotky v přízemí a 134 plně vybavených nájemních bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk.
Na budově vzniknou rozsáhlé střešní terasy o celkové výměře přes 2 300 metrů čtverečních se zelení, altánky a posezením, přičemž střešní terasa o velikosti bezmála 800 metrů bude určena všem nájemcům. Ve čtyřech podzemních úrovních pak bude k dispozici 475 parkovacích míst s infrastrukturou pro nabíjení elektromobilů. Passer je známý svým důrazem na kvalitu veřejného prostoru.
Brumlovku pomalu dokončujeme, chystáme se na rozvoj Roztyl, říká Eduard Forejt, ředitel developmentu ve společnosti Passerinvest Group. Na Brumlovce začala firma Radima Passera stavět kombinované domy, kanceláře a byty. Dříve se specializovala na kancelářské budovy. V Roztylech chce postavit 650 bytů, čtyři sta prodá, ostatní si ponechá na pronájem.
Naše domy stojí víc peněz. Ale kvalita je investicí do budoucna, říká Forejt z Passerinvestu
Reality
Brumlovku pomalu dokončujeme, chystáme se na rozvoj Roztyl, říká Eduard Forejt, ředitel developmentu ve společnosti Passerinvest Group. Na Brumlovce začala firma Radima Passera stavět kombinované domy, kanceláře a byty. Dříve se specializovala na kancelářské budovy. V Roztylech chce postavit 650 bytů, čtyři sta prodá, ostatní si ponechá na pronájem.
Už ne jenon kanceláře, ale i byty
Dokončení projektu je plánováno na první čtvrtletí roku 2029. Součástí je i nově vzniklé schodiště pro pěší inspirované slavnou sanfranciskou Lombard Street. Budova zároveň vytvoří hlukovou bariéru mezi rušnými ulicemi a novým klidným náměstím s vodní fontánou, zelení a relaxačními místy.
„Praha se musí rozvíjet ve spoustě oblastí. Nová výstavba, ať už rezidenčních či kancelářských objektů, patří mezi ty nejzásadnější. Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že naše společnost v současné době, kdy obecně nová výstavba v Praze stagnuje, staví na Brumlovce dva velmi významné projekty Hila a Orion, které budou přínosem nejen pro rozvoj Prahy 4,“ uvedl Radim Passer, zakladatel a CEO společnosti Passerinvest Group.
Vyšší úroky se promítají do cen pražských kanceláří. Passerinvest Group zvyšuje nabídkové nájemné ve všech svých administrativních budovách na Brumlovce a Nových Roztylech o jedno euro za metr čtvereční měsíčně. Úprava se týká i připravovaných projektů. Firma krok vysvětluje dražším financováním, přichází však také v době, kdy je nabídka volných kanceláří omezená a většina rozestavěných ploch už má budoucí nájemce.
Dražší peníze zdražují kanceláře. Passerinvest zvedá nájemné na Brumlovce i Roztylech
Reality
Vyšší úroky se promítají do cen pražských kanceláří. Passerinvest Group zvyšuje nabídkové nájemné ve všech svých administrativních budovách na Brumlovce a Nových Roztylech o jedno euro za metr čtvereční měsíčně. Úprava se týká i připravovaných projektů. Firma krok vysvětluje dražším financováním, přichází však také v době, kdy je nabídka volných kanceláří omezená a většina rozestavěných ploch už má budoucí nájemce.
Vedle Brumlovky rozvíjí Passerinvest také lokalitu Nové Roztyly. Její součástí je již dokončená administrativní budova Roztyly Plaza a připravovaná administrativní budova Sequoia, která je součástí postupné transformace území v moderní městskou čtvrť propojující kanceláře, budoucí bydlení, služby, veřejná prostranství i rozsáhlou zeleň.
Pražský kancelářský trh se po slabších letech znovu probouzí. V prvním čtvrtletí developeři zahájili tři nové projekty a objem kancelářských ploch ve výstavbě meziročně vyskočil o 81 procent. Zatímco špičkové budovy v centru jsou prakticky plné a nájemné dál roste, okrajové části metropole se potýkají s výrazně vyšší neobsazeností.
Praha má dva kancelářské světy. Centrum je přehřáté, okraje stagnují
Reality
Pražský kancelářský trh se po slabších letech znovu probouzí. V prvním čtvrtletí developeři zahájili tři nové projekty a objem kancelářských ploch ve výstavbě meziročně vyskočil o 81 procent. Zatímco špičkové budovy v centru jsou prakticky plné a nájemné dál roste, okrajové části metropole se potýkají s výrazně vyšší neobsazeností.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.