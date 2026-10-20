Washington děsí čínská špionáž. DeepSeek musí zmizet z amerických úřadů
Spojené státy přitvrzují v technologické válce s Čínou. Trumpova administrativa zakázala federálním civilním úřadům používat umělou inteligenci DeepSeek a nařídila její odstranění z vládních systémů. Zákaz se vztahuje i na produkty dalších firem, které čínskou technologii využívají. Washington se obává úniku citlivých dat do Číny i kybernetických útoků. Informovaly o tom CNBC a Reuters.
Americká vláda ukázala čínské umělé inteligenci DeepSeek dveře. Federální civilní úřady musejí odstranit její technologie ze svých počítačových systémů a nesmějí nově nakupovat produkty ani služby této společnosti. Nařízení ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) bylo vydáno už 24. července, veřejnost se o něm ale dozvěděla až nyní.
Zásah přitom míří dál než na samotný DeepSeek. Týká se také softwaru a služeb dalších dodavatelů, které využívají jeho technologie. Pro firmy dodávající americkým úřadům tak může znamenat nutnost přepracovat své produkty nebo nahradit čínské AI modely jiným řešením. Vyplývá to z oficiálního nařízení DHS.
DeepSeek si řekl o desítky miliard, investoři mu hrnou rovnou stovky. Investoři jsou ještě před očekávaným vstupem firmy na burzu připraveni nalít do ní téměř 100 miliard jüanů, tedy přes 300 miliard korun. Jde o dvojnásobek původního plánu. Investiční kolo vede Tencent a CATL.
Čínský útok na OpenAI sílí. DeepSeek nabírá miliardy a míří na burzu
Zprávy z firem
DeepSeek si řekl o desítky miliard, investoři mu hrnou rovnou stovky. Investoři jsou ještě před očekávaným vstupem firmy na burzu připraveni nalít do ní téměř 100 miliard jüanů, tedy přes 300 miliard korun. Jde o dvojnásobek původního plánu. Investiční kolo vede Tencent a CATL.
Washington se bojí čínské špionáže
Americké úřady rozhodnutí zdůvodňují národní bezpečností. Obávají se, že by prostřednictvím DeepSeek mohla citlivá vládní data skončit v rukou čínských institucí. Upozorňují také na možné bezpečnostní zranitelnosti a riziko škodlivého softwaru. Nejde však o důkaz, že k takovému úniku již došlo.
Zákaz se týká civilních federálních institucí včetně ministerstev financí, zahraničí a spravedlnosti. Pentagon má vlastní bezpečnostní pravidla. A neplatí plošně pro americké firmy ani běžné uživatele.
Další rána v technologické válce
DeepSeek se dostal do hledáčku Washingtonu už začátkem roku 2025, kdy zaujal výkonnými a relativně levnými modely umělé inteligence. Americké ministerstvo obchodu následně omezilo jeho používání na služebních zařízeních a podobné kroky přijaly také další státní instituce.
Nové nařízení ale posouvá spor na další úroveň. Amerika už nechce hlídat jen to, kdo čínskou AI přímo používá, ale také kde všude se její technologie skrývají. Pro technologické společnosti je to jasný signál, že při dodávkách státu nebude rozhodovat pouze výkon a cena umělé inteligence, ale stále více také její původ.
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
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Leaders
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
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