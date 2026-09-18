Tisíc tun kontaminované zeminy na Šumavě. MŽP bude jednat se starosty, armáda už zkoumá terén
Kontaminace v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Šumavě zaměstnává armádu, policii i vedení ministerstva životního prostředí. Zástupci resortu se v pondělí 21. září setkají se starosty dotčených obcí. Podle ministra Igora Červeného je v lokalitě přibližně tisíc tun znečištěné zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Případ provází spor o postup předchozího vedení ministerstva, dílčí sanační práce přitom na místě proběhly už v letech 2021 a 2023.
Pondělní schůzku vedení ministerstva životního prostředí se zástupci šumavských obcí potvrdila mluvčí resortu Jana Schillerová. Uskutečnit se má odpoledne, přesný čas ani místo zatím úřad neuvedl.
Jednání naváže na středeční koordinační schůzku přímo v zasažené lokalitě. Zúčastnili se jí představitelé armády, Správy Národního parku Šumava, hasiči parku a zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě střeží policie.
Armáda zahájila průzkum, policie přijala trestní oznámení
Odstranění ekologické zátěže dostala na starost armáda, jak v pondělí 14. září oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) následně ve středu informoval o zahájení ženijního a chemického průzkumu. Do terénu armáda vyslala dvacet vojáků se speciální technikou.
Sanaci kontaminovaného území na Šumavě nakonec dostane na starost česká armáda. V bývalém vojenském prostoru leží zhruba tisíc tun zamořené zeminy a dvě stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že zásah zároveň prověří schopnosti armádní chemické jednotky.
Babiš otestuje armádu. Dostala na starost sanaci kontaminovaného území na Šumavě
Politika
Sanaci kontaminovaného území na Šumavě nakonec dostane na starost česká armáda. V bývalém vojenském prostoru leží zhruba tisíc tun zamořené zeminy a dvě stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že zásah zároveň prověří schopnosti armádní chemické jednotky.
Ve stejný den policie oznámila, že v souvislosti s lokalitou přijala trestní oznámení. Samotné přijetí oznámení zatím nevypovídá o tom, zda byl spáchán trestný čin ani kdo by za něj případně nesl odpovědnost.
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se v bývalém cvičišti nachází zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Náklady na sanaci ministr odhadl na 192 milionů korun.
Původní plán počítal s pracemi do roku 2028
Ministerstvo při představení sanačního plánu 8. září uvádělo, že první etapa začne 21. září odvozem nádob s chemikáliemi. Následovat mělo odstraňování kontaminované zeminy a průzkum podzemních vod. Dokončení tehdy resort plánoval na červen 2028. Jde o harmonogram oznámený ještě před rozhodnutím, že sanaci zajistí armáda.
Nejdřív yperit, potom fosgen a nakonec látky, z nichž by fosgen mohl vzniknout. Zprávy poslance a dříve i vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka vyvolaly dojem, že se nad Šumavou vznáší jedovatý mrak. V Dobré u Stožce je přitom začátek podzimu mnohem obyčejnější. V lesích rostou houby, turistů je málo a cesta přes rašeliniště končí v téměř prázdném kempu u Teplé Vltavy.
REPORTÁŽ: Turek vyděsil Šumavu yperitem. V Dobré se mezitím chodí na houby a za tichem
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Nejdřív yperit, potom fosgen a nakonec látky, z nichž by fosgen mohl vzniknout. Zprávy poslance a dříve i vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka vyvolaly dojem, že se nad Šumavou vznáší jedovatý mrak. V Dobré u Stožce je přitom začátek podzimu mnohem obyčejnější. V lesích rostou houby, turistů je málo a cesta přes rašeliniště končí v téměř prázdném kempu u Teplé Vltavy.
Červený původně navrhoval, aby zakázku získala společnost Dekonta, která lokalitu zkoumala a prováděla tam předchozí sanační zásahy. Vláda nakonec zvolila zapojení vojáků.
První zásah následoval po propadu bunkru
Problém v Dobré Vodě není novým objevem. Jak ČTK zjistila z veřejně dostupné bakalářské práce, na podzim roku 2020 se v lokalitě propadl strop bunkru. V následujícím roce provedla Dekonta průzkum a z objektu odvezla 1,32 tuny chemických látek a obalů spolu s téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy.
Nálezy naznačily, že zátěž může zasahovat větší část bývalého cvičiště. Na jaře 2023 proto začal další průzkum, který odhalil podzemní jímky a zakopané odpady. Pracovníci následně vyhloubili několik sond.
Jedna z nich narazila na volně uložené chemické látky. Při zásahu v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy dalších 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a jiných předmětů.
Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.
Michal Nosek: MŽP vykopalo sudy. Na Facebooku se propadlo do vlastního jedu
Názory
Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.
Mezi nálezy byly obaly od bojových chemických látek, skleněné ampule, lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Přítomnost bojových chemických látek se ale v tehdy odebraných vzorcích nepotvrdila. Nález obalů tak nelze zaměňovat za prokázaný výskyt jejich původního obsahu.
Spor o odpovědnost předchozího vedení
Červený opakovaně obvinil bývalé vedení ministerstva, že o kontaminaci vědělo a nekonalo. Předchozí ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) pochybení odmítl. Podle svého vyjádření pro Radiožurnál o zprávě, na kterou Červený odkazoval, dříve nevěděl a ministerstvo záležitost řešilo s resortem obrany.
Doložené zásahy z let 2021 a 2023 ukazují, že se lokalita v minulosti zkoumala a část odpadu byla odstraněna. Samy o sobě však neřeší otázku, zda následný postup odpovídal všem známým rizikům a rozsahu znečištění.
Případ se týká ekologické zátěže na území někdejšího vojenského prostoru, který fungoval od roku 1952 do roku 1991. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího šumavského národního parku Jana Dvořáka leží zasažená lokalita mimo veřejně přístupná místa a nález neomezil provoz turistických tras.