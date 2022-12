Luboš Palata: Buďto zmizí Matovič z politiky, nebo na Slovensku bude vládnout Pellegrini

Necelé tři roky od posledních parlamentních voleb se zhroutil i poslední pokus vítězných stran uspět alespoň s menšinovým kabinetem. Prezidentka Zuzana Čaputová den po hlasování o nedůvěře vládě přijala demisi premiéra Eduarda Hegera. „Co bude dál? Scénáře jsou jedině dva. Buďto se povede znovu ustavit vládu stávajícím vládním stranám, nebo budou předčasné volby. A ty vláda drtivě prohraje,“ vysvětluje redaktor Deníku a odborník na středoevropskou politiku Luboš Palata.

Co se na Slovensku momentálně děje?

Padla menšinová vláda a hledá se řešení, která jsou vlastně jenom dvě. Buďto dojde k předčasným volbám, které by byly nejdříve někdy v červnu. Nebo se najde smír mezi stávajícími vládními stranami.

Ta druhá varianta je ještě možná?

Musely by se k sobě vrátit strany, které po volbách v roce 2020 sestavily vládu. To by se ale muselo usmířit OĽANO Igora Matoviče a SaS Richarda Sulíka, jejichž spor vládu položil. Tento scénář tak není úplně pravděpodobný. Nicméně druhou variantou jsou předčasné volby, které by pro tyto strany nedopadly nejlépe.

Kdo by pravděpodobně vyhrál?

Aktuálně opoziční strany by velmi pravděpodobně drtivě zvítězily. Přesto oba pánové a jejich strany ukázali, že jejich vzájemné strany jsou tak strašně vyhrocené, že nevidím možnost jejich usmíření. Nastat by to mohlo jedině za situace, kdyby Igor Matovič, který je největším problémem slovenské politiky, odešel a přenechal to lidem, kteří jsou ochotni vládnout dohromady. Skutečně to je jen a pouze on, na kom se to zlomilo. Nejprve nechal padnout většinovou vládu a nyní i tu menšinovou.

Tedy kdyby odešel Matovič, nemusely by být volby?

Nemusely, protože pak by se mohla obnovit původní povolební většina. Rozpad vlády byl nesmyslný a bylo to jen kvůli jednomu člověku. A taky kvůli jeho přístupu k řízení rezortu financí, kde se Matovič choval neuvěřitelně populisticky a nikdo z ekonomů s tím nechtěl mít nic společného. A Richard Sulík je ekonom, takže to nešlo dohromady.

Fico je mýtus

A kdyby situace došla k předčasným volbám, který z opozičních proudů by zvítězil? Například agentura Bloomberg se obává, že by zvítězily antiunijní populistické proudy.

Ne, to je omyl, který se šíří také v Česku. Tedy že vyhraje Fico. Hlas Petera Pellegriniho, do něhož přešli do skandálů nenamočení a proevropsky orientovaní politici ze Smeru, má přitom proti Ficovi ve všech průzkumech výrazný náskok. Nějakých pět až deset procent. Navíc já si pořád myslím, že myslící většina Slováků při výběru mezi Ficem a Pellegrinim zvolí Pellegriniho. Pak můžeme předpokládat, že by kolem Hlasu vznikla levicová, liberální proevropská vláda, která by orientaci Slovenska výrazně nezměnila.

Takže obavy z nějakého cuknutí kormidlem neočekáváte.

Ona už tato vláda, která nyní padla, měla k liberální vládě hodně daleko, a to v mnoha ohledech. Mimochodem připomeňme, že to nebyl Robert Fico, ale Igor Matovič, kdo vojenským speciálem přivážel z Moskvy vakcínu Sputnik. Ale samozřejmě v posledních měsících je slovenská vláda silně proukrajinská a protiruská.

Kdo další by se na budoucí vládě po předčasných volbách podílel?

Nahoru jde Progresivní Slovensko prezidentky Zuzany Čaputové, které vyhrálo volby do Evropského parlamentu a do slovenského parlamentu se nedostal jen o desetiny procenta kvůli uzavření koalice. Dneska jde ale o třetí nejsilnější politické uskupení na Slovensku. A umím si představit, že by se k nim připojil ještě třeba Richard Sulík. Matematicky to možná zatím vypadá jako těsně, ale po volbách by nějaká podobná vláda vyjít měla.

Luboš Palata

Český novinář, spisovatel a historik, odborník na dění ve střední Evropě, působil na Slovensku a mimo jiné spolupracoval s deníkem SME nebo týdeníkem Trend. V současnosti je redaktorem regionálního Deníku.