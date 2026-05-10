SÚKL více zpoplatní hledání chyb v žádostech o úhrady léků. Čas úředníků je drahý, zní z vlády
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by mohl za své odborné úkony a konzultace v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků získat ročně až sedm milionů korun navíc. Návrh nařízení, které má zejména valorizovat cenu práce při posuzování žádostí, projedná v pondělí vláda. Nařízení začne platit za 15 dní od jeho vyhlášení. Ústav podle rozpočtu hospodařil loni s téměř 968,5 milionu korun, vlastní příjmy tvořily kolem 24,8 milionu korun.
SÚKL posuzuje podle zákona o veřejném zdravotním pojištění žádosti výrobců týkající se regulace cen léků a jejich úhrad z veřejného zdravotního pojištění. "Požádat je možné o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely," uvedlo v důvodové zprávě ministerstvo zdravotnictví (MZd), které ústav zřizuje.
"Pro vyřízení žádosti je nezbytné, aby ústav důkladně posoudil předložené důkazy ze strany žadatele a účastníků řízení a vypracoval odborné stanovisko, které je součástí odůvodnění rozhodnutí," uvádí dále materiál pro jednání vlády.
Čas úředníků něco stojí
Loni si tím ústav vydělal 23,8 milionu korun. Nařízením by se měla valorizovat hodinová sazba za práci úředníka, která se neměnila od roku 2022, a nově bude zpoplatněná také třetí změna obsahu podání od žadatele. "Kalkulace počítá s tím, že zavedení poplatku za třetí změnu motivuje držitele k podávání kvalitnějších dat v dřívějších fázích, což mírně sníží celkovou hodinovou zátěž u standardních revizí a změn," doplnilo MZd.
Původně měla vláda projednávat i stanovisko MZd k výsledku kontroly peněz a majetku SÚKL Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), body týkající se NKÚ ale byly z programu jednání staženy. NKÚ loni v listopadu konstatoval, že téměř pětinu svých provozních výdajů SÚKL vydává za odesílání elektronických receptů formou SMS. V roce 2024 to bylo více než 33 milionů korun, další nárůst očekával i v roce 2025, kdy se spustily elektronické poukazy na zdravotnické prostředky.
Pacienti využívají SMS zprávy pro e-recept nejčastěji. Podle statistiky SÚKL to bylo loni kolem pěti milionů SMS měsíčně, e-mailů mezi 75 tisíc a 87 tisíc za měsíc a notifikací v aplikaci mezi 37 tisíc až 63 tisíc za měsíc. Celkově loni lékaři předepsali elektronicky přes 85,9 milionu receptů na léky. Lékař může pacientovi e-recept také vytisknout na papír. Další možností je načtení občanského průkazu, který lékárnu spojí s elektronickým záznamem pacienta o předepsaném léku.
