Rusko a kartel OPEC jdou proti americké ropě. To zlevňuje benzín i Čechům
Benzín je nejlevnější za čtyři roky a dále zlevní. Na světě totiž přetrvává nadbytek ropy, který by měl být letos ještě výraznější než loni, kdy denně v průměru přesahoval dva miliony barelů, píše ekonom a hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Zlevňování pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku na konci roku zpomalilo. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu klesla o čtyři haléře na 33,31 koruny za litr, nafta stála na silvestra průměrně 32,55 Kč/l a byla tak o sedm haléřů levnější než o týden dřív. Cena Naturalu 95 je nejnižší za víc než čtyři roky a proti konci roku 2024 je u benzinu i nafty nižší o víc než dvě koruny.
V následujících sedmi dnech pohonné hmoty dále zlevní, o zhruba deset haléřů na litr. Od poloviny prosince 2025 totiž sice ropa Brent na světovém trh zdražila, ale dopad tohoto zdražení je tlumený posílením české měny vůči dolaru ve stejném období. K růstu cen pohonných hmot tedy není příliš důvod, i proto, že cena velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu znatelně klesá. Například cena velkoobchodní nafty klesla ve druhé polovině prosince 2025 nejníže od jara loňského roku. V posledních dnech samotná cena ropy v dolarech opět klesá, kvůli nadbytku ropy na světovém trhu.
Ropa Brent v přepočtu do korun zlevnila v loňském roce o 22,3 procenta, plyne z údajů agentury Bloomberg. Jedná se o šesté nejvýraznější zlevnění ropy v korunách v tomto miléniu. Citelněji ropa Brent v české měně zlevnila v tomto tisíciletí pouze v roce 2008, kdy udeřila světová finanční krize, v roce 2020, kdy svět zasáhla pro změnu covidová pandemie, a v letech 2014 až 2016, kdy se globální trh s ropou vyrovnával s důsledky břidličné revoluce v těžbě ropy v USA.
Klíčovým důvodem loňského citelného zlevnění ropy je zmíněný globální nadbytek v produkci ropy nad poptávkou po ní. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii a rovněž dle americké administrativy přesahovala celosvětově produkce poptávku o více než dva miliony barelů denně. Tento produkční přebytek by přitom měl být letos ještě výraznější. Tradiční těžaři z kartelu OPEC v čele se Saúdskou Arábií a jejich spojenci v čele s Ruskem totiž od první poloviny loňska navyšují těžbu citelně nad poptávanou úroveň, aby vzali části podílu na globálním trhu právě americkým břidličným těžařům, kteří těží při vyšších nákladech a levná ropa je pro ně tak větším problémem než například pro saúdskoarabské producenty, těžící při nákladech nižších.
Rok 2026 může definitivně rozhodnout o osudu uhlí v Česku. Zatímco část uhelných zdrojů se blíží ke ztrátovosti, stát zvažuje jejich udržení v provozu kvůli bezpečnosti soustavy. Současně běží sázka na plyn, masivní investice do sítí a debata o zestátnění ČEZu. Vše s výraznými dopady na ceny energií i veřejné finance.
