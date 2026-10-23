Zemřel Rjú Murakami. Spisovateli, který provokoval celé generace čtenářů, bylo 74 let
Ve věku 74 let zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, jehož knihy plné sexu, násilí, drog a temných stránek života mladých lidí si získaly čtenáře po celém světě. O jeho úmrtí informovalo nakladatelství Gentosha, uvedl web The Japan Times. Murakami se proslavil už svým debutem Almost Transparent Blue, za který v roce 1976 získal jednu z nejprestižnějších japonských literárních cen.
Japonská literatura přišla o jednoho ze svých nejvýraznějších a nejprovokativnějších autorů. Rjú Murakami zemřel ve věku 74 let, oznámilo v pátek jeho nakladatelství Gentosha. Spisovatel se během své kariéry proslavil romány, které otevřeně zachycovaly sex, násilí, drogy, odcizení i temné stránky kultury mladých lidí. Jeho knihy byly překládány po celém světě.
„S hlubokým a nesnesitelným zármutkem jsme přijali zprávu o předčasném úmrtí Rjúa Murakamiho, který po celou svou kariéru nepřestával vydávat šokující díla určená především mladšímu publiku,“ uvedlo podle The Japan Times nakladatelství Gentosha.
Milostné příběhy zasazené do světa magie, draků a nebezpečně přitažlivých hrdinů ovládly sociální sítě i žebříčky bestsellerů. Žánr zvaný romantasy přivádí ženy zpět ke čtení, vydělává stovky milionů dolarů a Hollywood v něm hledá nástupce Harryho Pottera. Rychlý růst má ale i svá rizika.
Sex, draci a miliardový byznys. Romantasy zachraňuje knihkupectví a míří do Hollywoodu
Enjoy
Milostné příběhy zasazené do světa magie, draků a nebezpečně přitažlivých hrdinů ovládly sociální sítě i žebříčky bestsellerů. Žánr zvaný romantasy přivádí ženy zpět ke čtení, vydělává stovky milionů dolarů a Hollywood v něm hledá nástupce Harryho Pottera. Rychlý růst má ale i svá rizika.
Proslavil ho už první román
Murakami výrazně zaujal hned svým debutem Almost Transparent Blue. Román zachycující život mladých lidí propadlých drogám a sexu mu v roce 1976 vynesl jednu z nejprestižnějších japonských literárních cen a nastavil směr jeho další tvorby. I v následujících knihách se soustředil na společenské okraje, násilí a život lidí v prostředí, které mělo daleko k tradičnímu obrazu japonské společnosti.
K jeho nejznámějším dílům patří také román Coin Locker Babies z roku 1980. Jeho ústředním motivem jsou děti odložené do úschovních skříněk a jejich následný boj o přežití. V roce 1997 následoval román In the Miso Soup, který čtenáře zavádí do tokijské čtvrti červených luceren.
Murakami si svými nekonvenčními a často šokujícími tématy vybudoval výrazné postavení nejen v Japonsku, ale i v zahraničí. „Modlíme se za pokoj Rjúa Murakamiho, který životem uháněl jako průkopník své doby,“ uvedlo nakladatelství Gentosha.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.