FAZ: Rezignace šéfa Davosu je podivně rychlá. Probíhá vyšetřování jeho aktivit

Světové ekonomické fórum (WEF) zahájilo vyšetřování svého zakladatele Klause Schwaba, který na konci minulého týdne po 54 letech odstoupil z čela této organizace.

Interní vyšetřování ve WEF je podle agentury Reuters reakcí na anonymní dopis, který bývalého předsedu WEF obviňoval ze závažných pochybení při řízení organizace. WEF ve švýcarském horském letovisku Davos pořádá každoroční konferenci špiček světového byznysu a politiky.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že anonymní dopis zaslaný minulý týden správní radě WEF vyjádřil obavy ohledně jejího řízení a pracovní kultury, včetně obvinění, že rodina Schwabových využívá zdroje WEF k osobním záležitostem bez řádného dohledu.

WEF „bere tato obvinění vážně a zdůrazňuje, že zůstávají neprokázaná. S dalšími komentáři vyčká na výsledek vyšetřování,“ sdělila organizace v e-mailové odpovědi agentuře Reuters. Podrobnosti k obviněním neuvedla.

Mluvčí rodiny Schwabových všechna obvinění z dopisu odmítl. Mluvčí rovněž deníku WSJ sdělil, že Schwab podá žalobu na autora dopisu a „na každého, kdo tyto nepravdy šíří“.

Interní kritika Klause Schwaba se už v minulosti zaměřovala na vnitřní řízení fóra. Loni v létě média informovala o stížnostech bývalých zaměstnanců na sexismus a rasismus v organizaci. Schwab a fórum tato obvinění odmítli.

Správní rada WEF na sobotním mimořádném zasedání Schwabovu rezignaci přijala a svým prozatímním předsedou jmenovala dosavadního místopředsedu Petera Brabecka-Letmathea, někdejšího generálního ředitele společnosti Nestlé. Zároveň ustanovila komisi pověřenou výběrem Schwabova plnohodnotného nástupce.

Instituce se sídlem v Ženevě už dříve oznámila, že Schwab ve funkci skončí, aniž upřesnila, kdy se tak stane. „V návaznosti na mé nedávné oznámení a s ohledem na to, že vstupuji do 88. roku svého života, jsem se rozhodl s okamžitou platností odstoupit z funkce předsedy a člena správní rady,” uvedl Schwab.

Podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Schwab odstoupil narychlo. „Pečlivě naplánované nástupnictví ve firmě vypadá jinak,“ píše FAZ. V posledních letech podle serveru sílila kritika předsedy WEF. Významní finančníci vyjadřovali výhrady k tematickému zaměření davoské akce.

Schwab fórum založil v roce 1971, od té doby stál v čele organizace. Dnes je Světové ekonomické fórum institucí s přibližně 1000 zaměstnanci a obratem 400 milionů švýcarských franků (10,8 miliardy korun), která kromě každoroční konference v Davosu pořádá i další akce, připomněl FAZ.