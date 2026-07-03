Český byznys se stěhuje na týden do Becher’s Baru
Kdo chce v tuzemském byznysu něco znamenat, má na začátek července jasný program. Startuje jubilejní 60. ročník karlovarského filmového festivalu a spolu s ním také série večírků, setkání a byznysových schůzek. A v centru této části festivalu není hotel Thermal, ale legendární Berech’s Bar, v němž se špičky české ekonomiky radují často až do brzkých ranních hodin.
Karlovarský festival letos slaví dvoje kulaté výročí. Jednak jde o 60. ročník, zároveň je to letos přesně 80 let od konání prvního ročníku v roce 1946. Rozdíl mezi oběma údaji je dán tím, že se od konce padesátých let tuzemská přehlídka střídala s festivalem v Moskvě. A toto střídání trvalo až do roku 1993. Od roku 1994 ale pořádání karlovarského festivalu převzal tým Jiřího Bartošky a začal se rodit festival, jak jej dnes známe.
Podívejte se na Grandhotel Pupp, v němž jsou ubytovány největší hvězdy festivalu
Právě vloni zesnulý Jiří Bartoška dokázal z lokální a tehdy skomírající filmové přehlídky udělat jeden z největších festivalů světa, kam hvězdy i návštěvníci rádi jezdí kvůli často velmi neformální pohodě. A to zůstalo i po Bartoškově úmrtí, protože se mu povedlo vytvořit tým, který v jeho práci pokračuje.
Kdo podporuje festival
Klíčová pro budování úspěšné přehlídky je spolupráce s veřejnou i byznysovou sférou. Poslední ročníky mají rozpočty přesahující 200 milionů korun (vloni se částka blížila 250 milionům). Z veřejného sektoru jdou největší peníze od ministerstva kultury a Karlovarského kraje. Dlouhodobým partnerem pak je skupina ČEZ, která ale již za první vlády Andreje Babiše snížila svou podporu a z generálního partnera se stala jedním z hlavních partnerů. Těmi dalšími jsou Innogy, Vodafone, rohlik.cz a Allwyn, který na festivalu podporuje mladé filmaře v rámci programu Future Frames.
Tím ale výčet partnerů nekončí, v další kategorii najdeme finanční i investiční skupiny i retailové hráče: DRFG, Mattoni, UniCredit Bank, RENOMIA, VISA, Philip Morris, Progresus, Canadian Medical a Geetoo holding.
Podpora se ale vyplácí, protože Jiřímu Bartoškovi a jeho týmu se podařilo vytvořit mimořádně funkční produkt. Město Karlovy Vary je během festivalu plné návštěvníků, jejichž počet daleko převyšuje počet oficiálně akreditovaných účastníků festivalu (těch je každoročně mezi 11 a 13 tisíci).
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.