Už i Facebook. Po Googlu začal odstraňovat náhledy zpráv, nechává jen titulek

Společnost Meta, která mimo jiné provozuje největší sociální síť Facebook, začala ve své české verzi s úpravou zobrazování náhledů zpravodajských textů. Reaguje tím stejně jako internetová společnost Google na přijetí novely autorského zákona.

„V reakci na transpozici článku 15 směrnice EU o autorských právech do české legislativy měníme způsob, jakým se na Facebooku zobrazují příspěvky odkazující na zpravodajské weby pro uživatele v České republice. Možnost zveřejňovat odkazy na zpravodajské články v Česku neodstraňujeme a budeme nadále sledovat vývoj legislativy,” sdělilo serveru tiskové oddělení společnosti Meta.

Dosud byly odkazy zveřejněné na facebooku doplněné titulkem, náhledovým obrázkem a náhledovými výňatky textu. Po provedení změn budou odkazy na zpravodajské články zobrazovat pouze hypertextový odkaz a titulek. Nově se tak ve feedu objevuje jen logo média, titulek článku a hypertextový odkaz. Lze rovněž předpokládat, že změna bude plně viditelná až po několika dnech, protože změny se uskutečňují postupně.

Weby přijdou o čtenáře

Společnost Google už před několika dny přestala zobrazovat náhledy zpravodajského obsahu ve vyhledávání, Google Zprávách a službě Discovery. Ukončila také licenční program News Showcase, v němž platila za zpravodajství některým vydavatelům.

Novela autorského zákona má zajistit vydavatelům a mediálním domům silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Vedle parametrů licenčního poplatku stanoví i pokutu za porušení zákona ve výši až jednoho procenta jejich celosvětového ročního obratu. Právě ta patří k ustanovením zákona, které Google kritizoval nejvíce. Podle něj jde novela daleko za rámec evropské směrnice a představuje neúměrné finanční riziko.

Vydavatelské svazy vyzvaly minulý týden Google k jednání. Podle části z nich budou kroky Googlu a Mety znamenat snížení návštěvnosti zpravodajských webů, a tím i jejich příjmů.