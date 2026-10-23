Tři měsíce a konec. Lašák z osobních důvodů odchází z čela Letiště Praha
Radomír Lašák po zhruba třech měsících končí ve vedení Letiště Praha. Na funkci předsedy představenstva rezignoval z osobních důvodů s účinností k dnešnímu dni. Řízení společnosti dočasně převezme místopředseda představenstva Jiří Kraus, ministerstvo financí mezitím vypíše výběrové řízení na nového šéfa.
Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák rezignoval po pouhých třech měsících ve funkci. „Ministerstvo financí informuje, že stávající šéf Letiště Praha Radomír Lašák se rozhodl z osobních důvodů na svou funkci rezignovat,“ uvedl David Polák z tiskového oddělení ministerstva. Mluvčí úřadu Michal Žurovec následně upřesnil, že Lašák odchází k dnešnímu dni a řízení letiště dočasně převezme místopředseda představenstva Jiří Kraus. Ministerstvo na uvolněnou pozici vypíše nové výběrové řízení.
Lašák stál v čele Letiště Praha od 1. srpna, kdy vystřídal Jiřího Pose. Do funkce nastoupil o měsíc dříve, než se původně plánovalo, a jeho jmenování od počátku provázely spory. Pět odborových organizací kvůli jeho výběru vstoupilo už 21. července do stávkové pohotovosti. Odboráři se obávali dalšího směřování letiště a Lašáka spojovali se zánikem Českých aerolinií, které v minulosti vedl. Výhrady k personální změně měla také opozice.
Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části Letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra.
Letiště na burzu. Shoda se začíná rýsovat napříč politickým spektrem
Zprávy z firem
Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části Letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra.
Čtyři odborové organizace zůstaly ve stávkové pohotovosti
Jedna z pěti odborových organizací svou stávkovou pohotovost v polovině října ukončila. Organizace vedená Markem Sedlákem další pokračování označila za neúčelné a nedůvodné. Zbývající čtyři odborové organizace ale tehdy o stejném kroku neuvažovaly a ve stávkové pohotovosti pokračovaly.
Lašákův odchod přichází v době rozsáhlejších personálních změn na letišti. Předchozí vedení kritizovala ministryně financí Alena Schillerová a její úřad v září vypsal výběrová řízení na dva členy představenstva. Vystřídat chce Martina Kučeru a Marka Mastníka, kteří mají na starosti bezpečnost a letecký provoz, respektive finance a korporátní služby. Už v srpnu byla vypsána výběrová řízení na tři ředitelské pozice. Skončili ředitel interního auditu Filip Zelinger, ředitel pro správu a řízení Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Letiště prověřuje hospodaření minulého vedení
V srpnu Letiště Praha zadalo externí forenzní audit hospodaření za minulého vedení. Podle jeho dílčích výsledků firma od roku 2022 do letošního července zadala bez soutěže 267 zakázek v hodnotě přibližně 780 milionů korun. U dalších zakázek za celkem 3,37 miliardy korun se přihlásil jediný uchazeč nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Ve stejném období naopak prostřednictvím tendrů vysoutěžilo 959 zakázek za 17,7 miliardy korun.
Interní audit se zabýval také náborem ředitele bezpečnosti a bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara. Server iROZHLAS.cz nedávno uvedl, že Švejdar při prověřování obstál.
Letiště Praha, které provozuje Letiště Václava Havla, loni zvýšilo čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl rovněž o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Ruzyňským letištěm prošlo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.